Alondra García Miró negó haberse realizado retoques en su cara. | Fuente: Instagram

La modelo Alondra García Miró se defendió después de que Magaly Medina sugiriera que se había realizado una operación en el rostro, a propósito de su look en unas fotos.

La actriz de "Te volveré a encontrar" salió al frente para aclarar y rechazar tales rumores, a través de su cuenta de Instagram.

Ella achacó su comentado look a los filtros de las apps. “Obviamente, ahora los filtros te cambian la cara, no significa que me haya tocado el rostro. Ni me he sacado las bolas de Bichat, ni mucho menos”, dijo.

En Instagram, Alondra García Miró sostuvo que se le veía diferente en el video -que originó los comentarios de Magaly Medina- porque estaba hinchada y utilizó filtros.

“Me levanté hinchada en la mañana porque era muy temprano y me dormí demasiado tarde. Además usé filtros”, señaló.

No obstante, recalcó que con el paso de los años sus facciones han cambiado, pero no por haberse operado el rostro. “Que comparen una foto de cuando tenía 19 años, con una de la actualidad donde tengo 28, obviamente voy a cambiar. Mis facciones han cambiado", señaló.

"Eso no significa que me haya operado o me haya jalado el ojo. Con respecto a mi nariz, es la misma de siempre, con su cicatriz, así que por favor, quédense tranquilos”, aseguró Alondra García Miró.

ALONDRA Y SUS DESEOS DE SER MADRE

Usuarios de redes sociales iniciaron rumores de que Alondra García Miró y Paolo Guerrero estaban por convertirse en padres por primera vez. Sin embargo, la modelo descartó estar en la dulce espera.

“De repente me he pasado de postres en la cuarentena, me han visto con pancita”, dijo en una entrevista para el programa “En boca de todos”, a inicios de agosto. Sin embargo, la protagonista de “Te volveré a encontrar” no escondió sus deseos de formar su propia familia.

“Uno de mis grandes sueños es formar mi familia y ser mamá”, reconoció García Miró. “Es uno de mis grandes sueños en esta vida. Siempre digo cuando sea el momento, cuando tenga que ser el momento, cuando Dios mande”, agregó.

Para la también empresaria, tener un bebé es una de sus mayores ilusiones en la vida. “Es algo en lo que siempre he pensado, siempre he soñado con ser mamá”, indicó al ver una imagen que mostraba cómo se vería ella si estuviera embarazada.

