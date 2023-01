Magaly Medina | Fuente: Composición

La separación de Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano es el tercer matrimonio de la conductora de espectáculos. Como se recuerda, ambos se casaron hace cuatro años, sin embargo, todo terminó tras una fuerte discusión en la que Zambrano dejó la vivienda.

Marco Mendoza

El primer esposo que tuvo Magaly Medina fue Marco Mendoza con quien tuvo su único hijo, Gianmarco. Su unión solo duró dos años, de 1983 a 1985, y, en una entrevista con RPP Noticias reveló que tuvo que hacer el papel de padre y madre.

“Yo tenía que trabajar para mandar para la leche y pañales, con el tiempo mi exesposo entendió y envió para los gastos, pero fundamentalmente, mi hijo fue mi responsabilidad toda mi vida”, contó.

Según sus declaraciones, Magaly Medina aseguró que Marco Mendoza no le ayudaba económicamente, no obstante, con el pasar del tiempo todo cambió y comenzó a hacerse cargo.

Magaly Medina y su hijo Gianmarco, fruto de su matrimonio con Marco Mendoza. | Fuente: Twitter

César Lengua

Su segundo esposo fue César Lengua, exdirector del diario Ojo. De acuerdo con Fernando Vivas, reconocido sociólogo y crítico de la televisión, Magaly Medina contrajo matrimonio con Lengua en 1989.

“Yo estuve en la boda civil, en 1989, en una mansión en la avenida Alberto del Campo, en San Isidro. Magaly estaba de blanco discreto, Gianmarco (su hijo) andaba de la mano de la tía y de la abuela con su ternito infantil. El entonces alcalde de Lima, Jorge del Castillo, ofició la boda, porque entonces Magaly no era nadie, pero César dirigía un diario popular”, se lee en su libro “Mis Monstruos favoritos. Laura Bozzo, Alejandro Toledo, Magaly Medina”.

Cabe resaltar que César Lengua también fue director en “Magaly TeVe”, la revista, donde publicaron las fotos del ‘ampay’ de Paolo Guerrero que llevó a la conductora de televisión a la cárcel. Una de las razones de su divorcio fue que ella tuvo que combatir con el consumo de drogas con su pareja de ese entonces.

“Fue una época horrible de mi vida, traté de salvar a una persona que considero muy inteligente. Es el padre de mi hijo, no su padre biológico, pero sí su padre”, agregó Magaly Medina.

César Lengua, exdirector del diario Ojo contrajo matrimonio con Magaly Medina en 1989, según Fernando Vivas, reconocido sociólogo y crítico de la televisión. | Fuente: Composición

Ney Guerrero

Quizá este sea la pareja más conocida de Magaly Medina. Este personaje fue su productor de televisión durante su pase por ATV en sus inicios. Cuando ingresó a la cárcel, Ney Guerrero fue su soporte y, si bien estuvieron siete años juntos, nunca se casaron.

En una entrevista con Andrea Llosa, Magaly confesó que nunca se enamoró de Ney Guerrero, “ya que más que amor sentía por él una profunda amistad, debido a que tenían la misma pasión por su trabajo”.

En el 2012, Magaly Medina contó a Radio Capital que su exproductor no fue honesto con ella durante el tiempo que duró su relación y ese fue el punto de quiebre de su romance.

“Nadie me conoce mejor que Ney, y viceversa; por eso creo que jamás volveríamos a estar juntos, tenemos ideas muy discrepantes. No pienso regresar con él; ¿para qué? Ney conmigo nunca fue honesto como pareja, como amigo sí. Ahora, hay que preguntarle con qué mujer ha sido honesto realmente”, declaró entre risas.

Magaly Medina contó a Radio Capital que Ney Guerrero no fue honesto con ella durante el tiempo que duró su relación y ese fue el punto de quiebre de su romance. | Fuente: Twitter

James Websterm

Después de varios fracasos amorosos, Magaly Medina le abrió su corazón a James Websterm a quien conoció a Estados Unidos. En conversación con Jaime Bayly para su programa “El Francotirador”, contó que lo conoció en un restaurante de Miami donde fue a almorzar con su hermana y sus amigas.

“Yo me fui a tomar un mojito, porque a mí encanta, cuando el gringo se acercó primero a una de mis amigas y, en eso que estaban conversando escuché que tenía 34 años y ahí le puse la cruz”, señaló Magaly.

No obstante, señaló que su relación solo duró más de un año y confesó que esta vez fue su culpa: “Cuando siento que está como muy pegado, buscando formalizar, mi reacción es hacer que se aburra de mí lo más rápido posible”, aseguró.

Alfredo Zambrano

Magaly Medina anunció el pasado 30 de marzo, durante la emisión del programa "Magaly TV: La Firme", que su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano ha llegado a su fin.

En medio de su espacio televisivo, la conductora señaló que esta decisión "ha sido bastante pensada" y con "mucho detenimiento" por ella. "Y he decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio, poner fin", señaló.

Asimismo, Magaly Medina enfatizó, para que su separación no se preste a especulaciones, que "no hay terceras personas ni de mi parte ni de su parte". No especificó, sin embargo, las razones del término de su unión con el notario luego de más de cuatro años.

"Lo que deseo es que Alfredo encuentre felicidad en el camino que viene y creo que es lo mismo que él desea para mí", concluyó.

Magaly Medina anunció el pasado 30 de marzo, durante la emisión del programa 'Magaly TV: La Firme', que su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano ha llegado a su fin. | Fuente: RPP Noticias

"No guardaré duelo"

Magaly Medina apareció el lunes 5 de abril en su programa "Magaly TV: La Firme" con un vestido negro al que se refirió para comentar su reciente ruptura con el notario Alfredo Zambrano, con quien estuvo casada poco más de cuatro años.

"Yo he venido de negro, porque me han dicho que tengo que estar de luto. No sé por qué, pero me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que me esté riendo", dijo al inicio de la emisión de su espacio televisivo.

Sin embargo, de acuerdo con la conductora de televisión su "profesión es reír". Ella aseguró que nadie se "ha muerto porque ha terminado con un hombre". "No me da la gana de guardar duelo, ya estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien. La vida es como un tren que no para", indicó.

Asimismo, Magaly Medina enfatizó que a sus 58 años espera seguir "en ese tren" y "al ritmo" que ella misma marque. "Yo creo que la mayoría de las personas que esperan que yo esté llorando a moco tendido, pueden ser mis enemigos que creen que esto es un fracaso. Miren, señores, yo siempre me he querido, me encanta mi soledad, soy una mujer independiente y empoderada", explicó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.

Te sugerimos leer