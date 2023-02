Sujetos que tomaron fotos del domicilio de Magaly Medina dan su descargo. | Fuente: Composición

Magaly Medina sorprendió al revelar este semana que desde fines del 2019 viene recibiendo amenazas de muerte por presentar en su programa 'ampays' a diversos futbolistas y figuras de la farándula.

Precisamente, este martes 28 de enero, acudió a la comisaria Santa Felicia, en La Molina, para denunciar que tres personas descendieron de un auto con la placa cubierta para tomar fotos en el exterior de su domicilio.

Sin embargo, la presentadora presentó un video donde los sujetos se identifican y descartan supuesto reglaje contra Magaly Medina.

Las personas que aparecen en el video de la cámara de seguridad del domicilio de Magaly Medina son el cantante de música urbana Benyi Flow y su equipo de trabajo.

"El día de ayer yo pasé por La Molina y fue a una empresa donde alquilan limusinas. Entonces, a dos cuadras, me gustaron los autos que hay por esa zona, como Maserati, Mercedes Benz, hay también Porcshe, Ferrari. Y como soy muy amante de los carros porque muchas fotos en mis redes sociales lo muestran (...) Yo me tomo la fotografía y me retiro del punto", dijo el cantante en un video publicado en redes sociales.

Por su parte, la conductora le respondió y dijo que por su casa no hay ningún local que alquile limusinas porque ella vive en una "zona residencial". "El único carro de alta gama que ellos mencionan es en el que yo me fui esa mañana. Ellos han tomado foto de un carro que estaba fuera de mi casa y es de marca Chevrolet", agregó.

"Según ellos se se detuvieron porque vieron un auto Maserati. Claro, ya saben los carros que hay en mi garaje. Y eso, señores, se llama reglaje", comentó la presentadora.

Finalmente, Magaly Medina le contestó a Christian Reyes, representante del cantante, quien le dijo que si no quiere recibir amenazas de muerte, debería retirarse del periodismo.

"Esto es una amenaza verbal y pública. O sea, que por eso quieren tratar de atarantarme, para que yo deje de hacer mis 'ampays'", concluyó.

