Magaly Medina se pronunció sobre la salida de la televisión de Ricardo Zúñiga, quien fue separado del programa "Válgame" tras atacar a la mamá de la niña de cuatros años que fue asesinada el último domingo en Independencia.

La conductora lamentó que por culpa de Ricardo Zúñiga haya muchas voces que exigen el cierre de un canal de televisión, debido a que ella considera que los medios de comunicación se "deben expresar libremente".

"La gente de la televisión que nos hemos sentido muy avergonzados por el actuar de este personajillo salido de no sabemos dónde. Hoy el canal decidió retirarlo de su programación, pero parece que la cosa no estaba del todo decidida porque, claro, ya permitieron que Nicola Porcella pida disculpas públicas y no pasó nada. Ese es un actuar irresponsable de quienes manejan un canal de televisión porque después aparecen las voces controlistas que no debemos permitir en un país democrático", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la presentadora señaló que en todos los años de su carrera en la televisión nunca ha mencionado a Ricardo Zúñiga ni su apelativo porque no concuerda con sus opiniones.

"Hasta pronunciar su apelativo o su nombre me causa una onda desazón. Creo que en ningún momento de mi carrera he mencionado su nombre. Pero ¿quién es él?", agregó.

Finalmente, Magaly Medina consideró que se debe apelar al buen juicio de quienes dirigen un canal de televisión para no contar con "improvisados" en la conducción de programas de televisión.

