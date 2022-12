Magaly Medina se señaló que nunca le han vetado sus programas en el canal donde trabaja. | Fuente: Composición

Magaly Medina sorprendió al iniciar su programa de televisión aclarando que en el canal donde trabaja nunca le han vetado sus programas y cuenta con la libertad de tocar cualquier tema.

Este pronunciamiento se dio, luego de los rumores que señalaban que la emisión de "El valor de la verdad" de Shirley Arica sería vetado porque en sus declaraciones menciona a diversos futbolistas de la Selección Peruana de Fútbol.

"Yo no soy el 'Zorro' Zupe por si acaso. Acá (en ATV) yo tengo la libertad de hablar de cualquier tema por eso es que trabajo este canal tanto años. A mí no me vetan los programas. Si en otro lado tienen acuerdos de no tocar algunos temas, en esta casa televisiva nunca pasó y estoy segura que nunca pasará", dijo Magaly Medina.

Precisamente, Beto Ortiz se pronunció en redes sociles este jueves 21 de noviembre y señaló que "El valor de la verdad" se emitirá sí o sí este fin de semanas.

"Dijeron que nos habían vetado, pero no. Superadas las turbulencias, el programa con Shirley Arica VA. Este sábado a las 10. EL VALOR DE LA VERDAD DE SHIRLEY ARICA. Por Latina", escribió el presentador en sus redes sociales.

¿MAGALY MEDINA SEGUIRÁ EN 2020 EN LA TELEVISIÓN?

Sigue firme. Magaly Medina se mantendrá en la televisión con su programa "Magaly TV, la firme" en el 2020. Ney Guerrero, gerente de producción de ATV, explicó que el programa conducido por la periodista forma parte del bloque fuerte del canal.

"Diariamente contamos con un bloque fuerte que ha desplazado a nuestra competencia más cercana y empieza con Andrea (Llosa), sigue con Magaly (Medina), para concluir con nuestro noticiero central conducido por Drusila Zileri. Y ni hablar de los domingos en que 'Día D' y 'Nunca Más' lideran en la programación nacional", explicó a diario Ojo. Según se explicó en la preventa, el próximo año se vienen nuevas incorporaciones a la parrilla de programación.

CUESTIONA EL RÁTING

Magaly Medina sorprendió en su programa de televisión al hablar del alto índice de ráting que consiguen los programas y las telenovelas con las que compite en señal abierta. La popular 'Urraca' dijo que era "bien raro" que los programas con los que compite hasta en sus cortes comerciales registren un promedio de 30 puntos de ráting.

“En el canal líder en el ráting, el que nos barre todas las noches, cuyas telenovelas tienen 30 puntos de ráting. La aguja del rating no varía, ni en los cortes comerciales, ni ahí se va la gente”, dijo la conductora en la última emisión de "Magaly TV: La Firme".

La presentadora cuestionó el trabajo de la empresa encargada de medir el ráting y señaló que "así sea su programa favorito" nadie soporta los cortes comerciales y, por ende, cuestiona el alto registro de audiencia.

“Más bien, yo preguntaría a Ibope ¿cómo es?, nadie soporta ni en su programa favorito (ver los comerciales). ¿31 puntos en el corte comercial?, nadie se mueve, ay no, eso es para no creerlo ¿bien raro, no?”, concluyó.

