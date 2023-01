Magaly Medina le respondió a Nicola Porcella. | Fuente: Composición

Magaly Medina le respondió a Nicola Porcella, quien en una reciente entrevista al diario Trome, señaló que ella no debió hablar de sus condiciones psicológicas, debido a que la conductora estaría faltando a la ley.

"Está fuera de la televisión, pero parece que tiene como cometido enviarme a la cárcel. Yo siempre digo que no solo basta con los deseos de ver a alguien acabado, en la cárcel o caído. Hay leyes que se hace y se respetan. Pueden sentirse ofendidos, pero ese es mi estilo periodístico que también se tiene que respetar", dijo Magaly Medina.

Asimismo, el exintegrante de "Esto es guerra" señaló que él sigue "agrandando y ampliando" su querella contra la conductora de televisión.

A lo que Magaly le respondió: "Una querella que por cierto es cuestionada por mi defensa en vario ámbitos. No me amenaces, Porcella. La condición borderlineque tú tienes no la he descubierto yo (...) Tú te sentaste en un programa de televisión y confesaste eso".

Finalmente, la conductora volvió a criticar los escándalos en los que se ha visto involucrado Nicola Porcella en los últimos meses, como son el caso de la fiesta en Asia y los videos donde se le ve agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

"Si un personaje como tú, que tiene tantos fans, que ha estado en el programa más visto de la televisión nacional, se porta de esa manera, está como parte de una fiesta que fue seriamente cuestionada. Así mal que te pese aquí seguiremos hablando", aseveró.

"Mi chamba no es caerles bien a ustedes, mi chamba no es ganar amigos, mi chamba es perder amigos porque sí que los pierdo y no me importa en lo absoluto", concluyó Magaly.​

