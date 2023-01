Magaly Medina volvió a criticó a Nicola Porcella. | Fuente: Composición

Magaly Medina habló sobre las recientes publicaciones de Nicola Porcella en Instagram, donde señala que falta muy poco tiempo para su regreso a la televisión.

Como se recuerda, el exchico reality fue retirado de los programas donde participaba, "Esto es guerra" y "Estás en todas", tras la difusión de unos videos donde aparecía agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

La conductora de televisión volvió a criticar a Nicola Porcella y al programa que lo aceptó para que regrese a la televisión tras sus sonados escándalos.

"Que anunciante serio de este país va a apostar por un producto (Nicola Porcella) que es nocivo para las mujeres, que es totalmente, como él lo ha demostrado, agresivo en la calle y con una conducta escandalosa", dijo Magaly Medina.

Asimismo, opinó sobre las fotos y las publicaciones que comparte Nicola Porcella en sus redes sociales, donde se mantiene en contacto con sus seguidores.

"Él se cree la última Coca-Cola del desierto y cree que la televisión no va a poder sobrevivir sin él y su presencia. Todo eso que escribe (en redes sociales) que parece un tipo agradecido con la vida y las oportunidades, se desdibuja con su conducta", señaló la conductora de "Magaly TV: La firme".

DEMANDA DE NICOLA PORCELLA

Nicola Porcella presentó una demanda por difamación contra la conductora Magaly Medina ante el 11 Juzgado Penal de Reos Libres y solicitó una reparación civil por S/. 1'000.000 millón debido a las "expresiones ofensivas" que la periodista dio al difundir un informe sobre la fiesta con chicos reality- en la que él participó- donde dos modelos denunciaron haber sido dopadas.

El lunes 9 de setiembre, la conductora de televisión le respondió al modelo por la demanda de difamación que le interpuso. "Nicola dice: '‘Magaly debe ir a la cárcel’, por eso me ha demandado. Por más que seas una persona con una personalidad psiquiátrica, tienes que entender Porcella, que por más mal que me desees, eso no va a pasar”, dijo Medina.

Agregó que pese a la demanda, ella continuará poniendo notas relacionadas al exparticipante de "Esto es Guerra". “¿Por qué me debería ir a la cárcel?¿por mostrarte a ti tu real personalidad? Lo voy a seguir haciendo. Los periodistas no podemos estar atados de mano. No podemos estar como conejos asustados, temiendo que un Nicola Porcella nos demande para callarnos la boca”, afirmó.

