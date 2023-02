Magaly Medina puso en duda que la fiesta de cumpleaños de Jefferson Farfán haya costado más de 90 mil dólares. | Fuente: Composición

Magaly Medina inició su programa respondiéndole a Maritza Rodríguez, mánager de Yahaira Plasencia, quien este martes 29 de octubre señaló en el programa "Mujeres al mando" que Jefferson Farfán gastó más de 90 mil dólares en su fiesta de cumpleaños y descartó que se trate de un canje publicitario.

La conductora negó haber dicho que la fiesta del futbolista se haya tratado de un canje, pero puso en duda que haya podido tener un costo tan elevado.

"No he dicho que se haya tratado de un canje, lo que dije es que la productora (de la película "El 10 de la calle") se haya encargado del catering, de la decoración, porque nos pareció fea, huachafa, mal hecha", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la popular 'Urraca' reconoció que las agrupaciones musicales y cantantes que se presentaron en la fiesta de Jefferson Farfán pueden haber cobrado una considerable suma de dinero, pero no tanto como para llegar a la cifra de 90 mil dólares.

"Bueno, Eva Ayllón es cara, le pudo haber cobrado entre 10 mil y 15 mil dólares. Las orquestas cobran entre 1500 y 2000 dólares. No creo que Yahaira Plasencia le haya cobrado, eso sería antiético. Así ella cancele sus conciertos, se trata de su amigui (sic) especial, no digamos que es su novio, sino su amigui (sic)", agregó.

Finalmente, la presentadora le envió un mensaje a Jefferson Farfán y le dijo que, si su fiesta de cumpleaños le costó tanto, puede haber sido víctima de estafa.

"Te estafaron Jeffry, porque 90 mil dólares no vale esa fiesta. ¿Las hamburguesas qué tenían? ¿oro o diamante? Eso no te puede costar 90 mil dólares. No me fastidies, si alguien te dice que una fiesta así tiene ese costo es porque te están engañando o te están robando", concluyó.

