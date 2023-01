Magaly Medina sobre demanda de Jefferson Farfán: 'Me está enjuiciando por 5 milones de soles por burlarme de él' | Fuente: Composición

A finales de agosto, Magaly Medina recibió una demanda por parte del futbolista Jefferson Farfán y su madre, Rosario Guadalupe, quienes la denunciaron por la vía civil alegando daños y perjuicios, solicitando el pago de una indemnización de 5 millones de soles.

En entrevista con el diario Trome, la conductora de televisión contó que el expediente de la demanda de Farfán se basa en que ella "habla con ironía".

"Me he reído tanto del porcelanato de la ‘Yaha’ y de todo lo demás, que Farfán me está enjuiciando por 5 millones de soles, por burlarme de él. Porque lo que pude leer en el expediente es eso, él dice que yo hablo con ironía, pero ¿cómo quiere que hable?", mencionó.

"No puedes enjuiciar a todos los periodistas que dicen que tú tienes un romance cuando tú sabes bien que eso existe", contó.

YAHAIRA Y JEFFERSON EN CUBA

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán fueron captados juntos paseando por Cuba, según reveló el programa "Magaly TV: La firme". En dicho espacio revelaron un video donde se ve a la pareja caminando juntos.

Asimismo, la conductora también presentó los movimientos migratorios del futbolista y de la cantante, quienes viajaron a México y Colombia, respectivamente. Según la presentadora, la pareja tomó esta medida para despistar a la prensa.

En las imágenes también aparecen los familiares de la cantante, quienes también viajaron el mismo día que Yahaira (7 de setiembre), pero a diferentes destinos. Según reveló Magaly Medina, el video fue captado por unos peruanos que se encontraban en dicho país y quienes enviaron el material a la producción de su programa.

