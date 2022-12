Magaly Medina se pronunció sobre el veto de 'El valor de la verdad' de Shirley Arica. | Fuente: Composición

Las promociones de "El valor de la verdad" de Shirley Arica desataron gran polémica, debido a que las declaraciones de la exchica reality involucraban a diversas figuras del deporte y la farándula local.

Luego de los clips promocionales de este programa, surgieron varios rumores de que el programa sería vetado por la gerencia de Latina, pero Beto Ortiz negaba esta posibilidad.

El sábado 23 de noviembre no se emitió el programa con Shirley Arica y en su lugar pasaron "El valor de la verdad" de Janet Barboza. Magaly Medina, a quien esta decisión le pareció una burla, se pronunció al respecto.

"¿Por qué subestiman al televidente de esa manera? Engañaron al televidente, señores de Latin. A todos los que se quedaron esperando las declaraciones. El mismo Beto Ortiz señaló que el programa se iba a emitir, pero el viernes en la noche le dijeron que no iba a salir", dijo Magaly Medina.

Asimismo, mencionó que Beto Ortiz confirmó una disputa con el área de deportes de Latina y ella recordó que tuvo el mismo problema cuando perteneció a dicho canal hace algunos años.

"¿Por qué crees que me levantaron a mí del aire? Los de deportes de Latina se sienten fastidiados si tocas a sus santos y héroes nacionales. Entonces, ahí arremeten contra una. Yo, en ese entonces, no tuve ningún apoyo. Pensé que a Beto lo iba apoyar su gerente de entretenimiento, pero no, le levantaron el programa del aire", agregó.

Como se recuerda, en el adelanto del programa se vio que a Shirley Arica le hacen tres preguntas, las cuales están relacionadas a los jugadores de fútbol como Jefferson Farfán, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva. Además, mencionan a Christian Domínguez.

¿"EL VALOR DE LA VERDAD" CONTINUARÁ EL 2020?

El conductor Beto Ortiz ya piensa en nuevos proyectos para el 2020, por lo que fin de año traería la despedida de "El valor de la verdad". El también escritor considera que el programa "necesita tomarse unas largas vacaciones".

En el 2019, trajo de regreso "El valor de la verdad" para que se sentaran al sillón rojo figuras polémicas (como Nicola Porcella, Pedro Moral y Vania Bludau) a reconocidos deportistas (Gladys Tejeda y Yuliana Bolívar).

Beto Ortiz explicó que esta es la primera vez que la temporada dura un año entero. A diferencia del 2012 y 2013 que se emitió de julio a diciembre. "Por normas del formato, ya necesita descansar, no sé por cuánto tiempo, pero descansar [...] Mientras tanto... espero empezar el 2020 con una nueva producción", sostuvo al diario "Trome".

Sin embargo, el conductor no se atreve a decir que se trate de un adiós definitivo. "No te voy a decir: ‘nunca más lo haré’, porque eso ya lo dije antes y recaí. Creo que el público sabe que también puedo hacer otro tipo de programas", aclaró.

