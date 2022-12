Magaly Medina le respondió a Antonio Pavón en su programa. | Fuente: Composición

Magaly Medina no se quedó callada. La conductora de "Magaly TV: La Firme" le respondió a Antonio Pavón, quien señaló que la popular 'Urraca' miente al decir que él la insultó por Whatsapp hace un tiempo.

La presentadora de televisión le recordó al torero español cuando tuvo expresiones racistas contra la bloguera de moda Aneth Acosta.

"Se le ha hecho una costumbre a Antonio Pavón insultar a todas las mujeres del Perú. Él cree que tiene corona y es de sangre azul, pero hay que bajarlo del caballo y ubicarlo. Mi esposo y yo hemos sido muy solidarios con él y su familia y el echó todo a perder con su bocaza. Ahora me llama mentirosa", dijo Magaly en su programa.

Asimismo, la presentadora le recordó que fue ella quien le dio un espacio en la televisión peruana y recalcó que al torero que ya no es bienvenido a su casa ni a la de su esposo.

"No eres bienvenido a mi casa ni a la de mi esposo. No te volverás a sentar en mi mesa nunca más. Cuando el recién llegó al Perú yo le di un espacio en mi programa. Eres un mal agradecido", agregó Magaly.

¿QUÉ LE DIJO ANTONIO PAVÓN?

La conductora reveló por qué se acabó el vínculo amical con el torero. Cuando ella salió en defensa de Sheyla Rojas -expareja de Pavón, en el tiempo en que ambos se disputaban la tenencia de su hijo Antoñito─ él le envió mensajes con insultos.

“Parece que se había tomado varios tragos y me dejó varios mensajes feos. Después que yo saqué cara por Sheyla cuando ellos dijeron que le querían quitar a Antoñito”, señaló Magaly Medina en una entrevista con RPP.

Cuando fue consultada si respondió a los mensajes enviados por Antonio Pavón a su WhatsApp, Magaly Medina fue tajante al decir que no se pondría a la altura de ningún “patán”.

“¿Para qué? Me faltaría el respeto yo misma. Él me faltó respeto a mí y a mi marido. Que se olvide de nosotros. Ya no es bienvenido a mi casa”, respondió.

