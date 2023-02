Your browser doesn’t support HTML5 audio Magaly Medina. | Fuente: RPP Noticias

Magaly Medina confirmó que el productor general de su programa dio positivo por Covid-19. | Fuente: Instagram

Magaly Medina reveló a RPP Noticias que varios integrantes de su equipo de trabajo dieron positivo por coronavirus y ya se encuentran en cuarentena.

"Yo ya tenía uno (trabajador) que había dado positivo, pero que estaba asintomático y ya está en cuarentena. Hoy dos personas dieron positivo, pero también asintomáticos. Además, hay tres personas con sintómas, pero dieron negativo en las pruebas rápidas, por eso estamos esperando los resultados del hisopado. Por precaución todos están en cuarentena", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la conductora de televisión lamentó que tras conocer los casos positivos de su equipo de trabajo, ellos vienen siendo víctimas de discriminación.

"En los chats del colegio de los hijos de mis trabajadores, los padres de familia dicen: 'Oye mira, tú papá tiene Covid-19. Tú papá está infectado'. Como si esto fuera una peste. Los adultos debemos dar el ejemplo de ser responsables con nuestros comentarios", agregó.

Finalmente, la presentadora anunció que la prueba por Covid-19 a la que se sometió dio negativa y que no ha presentado síntomas.

"Mi prueba dio negativa y tampoco tengo síntomas. Trato de cuidarme muchísimo. Cuando llego a casa me cambio toda la ropa porque tengo a mi marido en casa y personal que está conmigo en mi casa. Ellos no salen y no vaya a ser que yo por estar entrando y saliendo tenga que hacer eso. Es todo un proceso, pero no estamos acostumbrando a vivir bajo estas circunstancias", concluyó.

Te sugerimos leer