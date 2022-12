Magaly Medina y Alfredo Zambrano evalúan tener un hijo. | Fuente: Instagram

La conductora de televisión, Magaly Medina, reveló que está evaluando, junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, la posibilidad de convertirse en padres nuevamente.

Durante su programa, la popular 'Urraca' contó que, luego que ella y Zambrano superaron el nuevo coronavirus, pensaron en tener un bebé de los dos.

“A nuestra edad es ponernos a pensar en que vamos a ser papás viejos, que vamos a llevar a hijos al nido, que vamos a tener que volver a hacer todo lo que no hemos querido hacer durante muchos años”, comentó Magaly Medina.

La confesión de Magaly se dio mientras entrevistaba a Beto Ortiz, quien había señalado que quería tener un hijo.

Sin embargo, Magaly Medina señaló que tendría que seguir un método de concepción, pues no ha congelado sus óvulos y, además, evalúa el reto de ser madre a sus 57 años.

“Esta pandemia me ha hecho pensar a mí sobre lo mismo (tener un hijo) pese a que no tengo óvulos, me ha hecho pensar en comprar óvulos. Con mi marido estamos en eso de ‘pero vamos a volver a ir y vamos a ser papás viejos de una criatura’", indicó.

BETO ORTIZ EVALÚA SER PADRE

Beto Ortiz afirmó que sintió “zamaqueado” por el cariñoso mensaje que le envió Pedro Suárez Vértiz tras enterarse de que se había recuperado de la COVID-19. En dicha publicación, el cantante nacional instó al conductor de televisión a concebir la idea de tener un bebé.

Y Ortiz confesó, en conversación con Magaly Medina, que siempre se negó a esa tentativa debido a su condición de “hijo único” que le hizo disfrutar de la soledad y su independencia.

“Pero leyendo el cariño con que Pedro me hace esta invitación… la verdad es que podría decir que lo he pensado en serio por primera vez”, indicó.

