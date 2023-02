Magaly Medina señaló que el 'ampay' a los jugadores de Alianza Lima fue por quejas de los vecinos. | Fuente: Composición

Magaly Medina inició su programa de televisión hablando del 'ampay' a los jugadores de Alianza Lima. La conductora señaló que su equipo periodístico fue hasta el domicilio donde se realizaba la fiesta en la que participaron Carlos Ascues y Jean Deza por las reiterativas quejas de los vecinos.

"Claro ahora van a salir los alcahuetes a defenderlos, como el típico padre protector que su hijo nunca hace nada malo. Van a decir: 'Pero estaban en su casita'. Claro, estaban en su casa fregando a los vecinos porque quienes nos informan de esto son los vecinos, que están hartos de que en esta casa siempre se armen 'juergas'", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la popular 'Urraca' señaló que las imágenes corresponden al sábado 11 de enero, debido a que lo futbolistas tuvieron un día libre en la pretemporada de Alianza Lima.

"Yo ando tan distante del fútbol que no sé si están o no en pretemporada. A mí me han dicho que les dieron el día sábado libre para que descanses, pero para estos muchachos el significado de día libre es sinónimo de 'chupeta'", agregó.

MAGALY MEDINA VS. NICOLA PORCELLA

Magaly Medina sorprendió al responderle a Nicola Porcella, quien en una reciente entrevista señaló que tras su participación en "Esto es guerra" y en algunas telenovelas, solo le faltó pegar el salto a la pantalla grande.

La conductora de televisión se burló de estas declaraciones del exchico reality y le dijo que lo único que le faltó fue compararse con Joaquin Phoenix, nominado al Oscar 2020 a la categoría de Mejor Actor por la película "Joker".

"¡Guau! Qué maravilla. Solo te faltó ser un Joaquin Phoenix y hacer el papel del Joker y estar candidateando al Oscar. Solo te faltó decir que tú y Joaquin Phoenix están en la misma categoría", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la popular 'Urraca' le contestó a Nicola Porcella, quien dijo que Magaly Medina "tiene que pagarle todo lo que le debe".

"¿Qué te tengo que pagar yo a ti Nicola Porcella? ¿Qué te debo? ¿Qué te he robado? Este chico se cree Dios intocable porque el público le ha hecho el gran favor de convertirlo en un ídolo popular. En una entrevista para el diario 'La Karibeña' ha dicho: 'Soy de los pocos que ha tocado el cielo y el fondo', miren su nivel de autoconfianza", agregó.

Finalmente, Magaly señaló que no cree en el mea culpa del exparticipante de "Esto es guerra". "Yo no lo mandé en ningún momento a ser agresivo con Angie Arizaga. Lo que debe hacer es tomar lecciones de cómo enmendar su vida", concluyó.

