Magaly Medina reveló que Antonio Pavón la insultó por defender a Sheyla Rojas.

La amistad terminó entre Magaly Medina y Antonio Pavón. El que antes era el "ahijado" de la popular 'Urraca', ya no cuenta con su visto bueno después de que él la insultara.

La conductora reveló por qué se acabó el vínculo amical con el torero. Cuando ella salió en defensa de Sheyla Rojas -expareja de Pavón, en el tiempo en que ambos se disputaban la tenencia de su hijo Antoñito─ él le envió mensajes con insultos.

“Parece que se había tomado varios tragos y me dejó varios mensajes feos. Después que yo saqué cara por Sheyla cuando ellos dijeron que le querían quitar a Antoñito”, señaló Magaly Medina en una entrevista con RPP.

Cuando fue consultada si respondió a los mensajes enviados por Antonio Pavón a su WhatsApp, Magaly Medina fue tajante al decir que no se pondría a la altura de ningún “patán”.

“¿Para qué? Me faltaría el respeto yo misma. Él me faltó respeto a mí y a mi marido. Que se olvide de nosotros. Ya no es bienvenido a mi casa”, respondió.

Antonio Pavón revela se presentó en Magaly TV, la firme y contó que Sheyla Rojas no le deja ver a su hijo.

SHEYLA ROJAS Y ANTONIO PAVÓN ENFRENTADOS

En enero de este año, Antonio Pavón y Sheyla Rojas tenían un enfrentamiento legal por la manutención y tenencia de su hijo Antoñito. Él se presentó en el programa “Magaly TV: la firme” y reveló que su expareja no le permitía ver a su hijo.

La exintegrante de “Esto es guerra” se defendió al decir que no recibía apoyo económico de su parte. “Yo trato de no tocar ese tema porque es un tema de mi hijo y yo no entiendo la necesidad de la hermana, de él de aprovecharse. Yo vengo de trabajar porque yo le pago las cosas a mi hijo, porque a mí él (Pavón) no me apoya en nada”, señaló meses atrás en una entrevista con Magaly Medina.

