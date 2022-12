Magaly Medina le respondió a Tony Rosado, quien le envió un singular mensaje por su aniversario 22 en la televisión. | Fuente: Composición

Magaly Medina presentó en su programa de televisión un singular saludo que le envió Tony Rosado por su aniversario número 22 en la televisión. El cantante de cumbia, fiel a su estilo, le dedicó un mensaje cargado de lisuras.

La conductora de televisión, en vez de molestarse, tomó el saludo como una broma, pero señaló que ella no asistiría a un concierto de Tony Rosado porque no le gusta que la insulten.

"No me puedo molestar, ya me da risa. Es Tony Rosado, si la gente lo acepta así qué se va a hacer. Yo no tengo que decirle a la gente lo que tiene que ver. Sí hay público que lo sigue es su problema, yo no iría a su concierto a escuchar lisuras", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la popular 'Urraca' dijo tener mucha tolerancia con Tony Rosado, pero sí le recordó que en algún momento se excedió en el escenario ofendiendo a las mujeres.

"Yo tolerancia la tengo, pero hay que decir que en algún momento este señor exageró las cosas con respecto a la mujer. Ahora le hemos exigido que diga 'distinguida dama'", concluyó.

MAGALY MEDINA VS. TONY ROSADO

En agosto de 2019, el cantante de cumbia Tony Rosado fue investigado por la Tercera Fiscalía Especializada en violencia contra la mujer, el intérprete de "Ya te olvidé" insultó nuevamente a Magaly Medina en una de sus presentaciones, imágenes que fueron compartidas por el programa de la periodista.

Frente a las polémicas declaraciones del cantante, la conductora de Magaly TV La Firme no se quedó callada, pues aseguró que, a través de su discurso, el cantante incita la violencia de género.

“Él cree que eso es un chiste y ahora se ha dedicado a mentarme la madre a mí y eso no está bien Tony Rosado, porque eso es violencia de género. Lo decimos todos los días en televisión y, si no te has enterado, sale todos los días en los diarios. Estamos en una campaña contra aquellos que incentivan la violencia de género, porque no podemos tener en este país a hombres tan machistas que vayan insultando así a mujeres, desmereciéndolas de esa manera para incentivar y decirle a los hombres que eso está bien, que eso está bacán”, comentó.

Asimismo, la conductora aseguró que ella pondrá sus límites, debido a que ella respeta solo a los artistas que merecen respeto, debido a que este “no se gana gratuitamente”.

“Él no saca la cara por el Perú, mas bien es una vergüenza para los peruanos. Y además aprovecharse de que realmente en este país hay mucho machista, mucha gente, además, que vive en la ignorancia completa y que cree que estas actitudes son normales. Hay gente que ha normalizado este tipo de comportamientos”, comentó.

Acto seguido, Medina aseguró que averiguaría los detalles necesarios para denunciar al cantante por violencia de género.

“Qué crees, ¿que todo el mundo dice ‘yo demando a Magaly’ y yo me voy a poner a temblar como un conejillo? Yo ya estoy curtida de eso, así que más bien al revés porque, en este país, a las mujeres nos pegan, nos maltratan, nos insultan, nos hacen sentir menos, también cuando alguien está en un escenario público incentivando el odio y la violencia de género”, acotó.

