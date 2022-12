Magaly Medina envía mensaje a sus detractores. | Fuente: Instagram

En medio de las críticas que ha recibido la conductora Magaly Medina, debido al caso Andrés Wiese y Edison Flores, la estrella de ATV decidió responder a sus detractores.

Con un divertido video en su cuenta de Instagram, Medina Vela dejo ver que los ataques que recibe no le afectan y que, por el contrario, reafirma la cantidad de seguidores que tiene.

"Mira, si te caigo mal, si no te gusta lo que yo opino, lo que yo digo, lo que publico, entonces, querido, déjame decirte que no eres un hater, lo que eres es un amante y un seguidor fiel de Magaly Medina. Sorry not sorry, pero alguien te lo tenía que decir. Los amo", expresó muy sarcástica.

Asimismo, la popular 'Urraca' añadió en su leyenda: "Gracias queridos, Me hicieron la semana. ¡Feliz viernes para todos!".

RECUERDO DE SU COMPROMISO

Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, la conductora Magaly Medina demostró lo enamorada que está de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, con quien lleva más de tres años de casados.

La polémica presentadora aprovechó el último jueves para utilizar el hashtag Throwback Thursday (#TBT) para recordar el día en que le pidieron matrimonio.

"Alfredo me sorprendió con un viaje maravilloso y allí, al borde del mar y mientras el sol se ocultaba, me pidió matrimonio. Hace exactamente cuatro años y un día", anotó Magaly Medina.

En la publicación, la popular 'Urraca' añadió fotografías en las que se aprecia el hotel en Hawaii al que fueron, el anillo de compromiso que le dio su ahora esposo, así como a ambos muy sonrientes.

