Magaly Medina respondió a los rumores de infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano, con quien ya lleva nueve años casada. En su más reciente programa, la conductora de “MagalyTV, la firme” exigió las pruebas que confirmen los comentarios originados a partir de declaraciones del ‘Zorro’ Zupe.

“Soy crítica de televisión, se tienen que aguantar, yo igual aguanto cuando otros me critican... (Los conductores de Válgame) Echan a andar una maquinaria de lodo y comienzan a esparcir rumores, eso no es periodismo...", comentó Medina.

“Muestren una prueba flagrante, así como cuando muestro ‘ampays’, ahí diré ‘pucha que bien, que buen trabajo’, porque yo agradecería un ‘ampay’, de verdad, porque así es el trabajo honesto, sin mentiras”, añadió.

Medina expresó además que se siente tranquila y que le daría igual si estos rumores son ciertos. "A mí no me van a borrar una sonrisa de la cara, así me presenten un ampay de alguien amado, no me borrarían la sonrisa de la cara, la vida es así", aclaró.

