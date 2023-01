Magaly Medina aseguró que está a la espera de los resultados de la prueba del hisopado para descartar si padece COVID-19. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

La noche del 7 de julio, “Magaly TV: La Firme” no se emitió en televisión debido a que Magaly Medina se encontraba agripada, según confirmó ella misma desde sus redes sociales así como la conductora Drusila Zileri en ATV Noticias Edición Central.

Seguidamente, en redes sociales más de un usuario rumoreó que posiblemente la popular ‘Urraca’ había contraído nuevo coronavirus. Por ello, durante la emisión de este 8 de julio, la conductora de televisión, fiel a su estilo, respondió a estas especulaciones.

“Yo sé que mucha gente se ha preocupado, otros me han deseado lo peor”, dijo Medina al principio de su programa. “Estoy muy apenada de no haber podido estar con ustedes, realmente me sentí mal, pero ustedes saben que soy una chola recia”, añadió.

De acuerdo con la presentadora, en el pasado más de una vez salió al aire aun cuando estaba en mal estado de salud. Sin embargo, en la pasada emisión, se sintió tan mal que le pidieron que regrese a su casa. “Estaba con los ojos vidriosos y en mal estado”, indicó.

En ese sentido, Medina descartó que haya contraído COVID-19, pues el lunes pasó por una prueba rápida que dio como resultado negativo. Sin embargo, para estar más segura, se sometió recientemente al examen del hisopado.

“Tengo que cuidar a la gente que vive y trabaja conmigo, y esperaré los resultados. Hoy amanecí muchísimo mejor”, señaló. Y, para zanjar la discusión, manifestó que si diese positivo a la prueba, continuará conduciéndolo desde su hogar.

“En caso alguna cosa pase, saldré desde mi casa. ¿Algún problema con eso? No, ¿verdad? Entonces sigamos para adelante como siempre”, puntualizó.

Te sugerimos leer