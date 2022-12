Magaly Medina respalda a Rodrigo González 'Peluchín'. | Fuente: Composición

Magaly Medina respaldó a Rodrigo González 'Peluchín', quien este 21 de febrero acudió a la citación policial por las denuncias que hicieron en su contra Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

La conductora de televisión señaló que la productora y las conductoras de "Mujeres al mando" le "hacen mucho daño" a la Ley que ampara a la mujer con una denuncia a 'Peluchín' por haberles puesto apodos y por burlarse de ellas.

"Para la violencia contra la mujer la ley es clarísima, es cárcel inmediata (...) Pero no es para que 'porque no me gusta tu crítica que me haces, te voy a denunciar'. No hagamos mal uso de una Ley que hemos luchado muchísimo por conseguir las mujeres (...) Esto le hace mucho daño a nuestra causa femenina, a nuestra causa de empoderamiento femenino", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la presentadora recalcó que ella no está apoyando a Rodrigo González para atacar a Latina, canal en el que trabajó entre los años 2015 y 2018.

"No estoy utilizando a Rodrigo González para atacar un canal de televisión porque, así como critico a Latina, critico a la gente de América, a la gente de otros canales y a la de mi propio canal. Bastante que me costó dos días de suspensión (...) Soy crítica de televisión, se tienen que aguantar porque es así, igual aguanto cuando otros me critican", agregó.

