Magaly Medina no descarta reconciliación con Alfredo Zambrano: 'A ver si merecimos otra oportunidad'. | Fuente: Instagram

Después de que Magaly Medina y Alfredo Zambrano se mostraran compartiendo un momento juntos luego de su separación, se corrió el rumor de que podría haber una reconciliación.

Sin embargo, para despejar estos comentarios, la conductora de televisión contó cómo va su situación: “Solo hemos hablado y lo seguiremos haciendo”, dijo.

Asimismo, Magaly Medina recalcó que, cuando la atacaron en redes sociales o “sus enemigos”, como ella los llama, y el notario salió a defenderla, fue porque aún “hay algo” entre ellos:

“Cuando salió a defenderme de tanta alucinada que no saben cómo atacarme porque creen que sin esposo estoy desamparada, me mostró lo mucho que le importo. Los dos tenemos que hablar y ver si nos merecemos otra oportunidad”, comentó para El Trome.

No le interesan los rumores

La presentadora de espectáculos Magaly Medina dejó claro que únicamente sus amistades cercanas –las cuales no pertenecen a la pantalla chica– tienen conocimiento de lo que sucedió en su largo romance con Alfredo Zambrano, quien tampoco ha brindado alguna declaración al respecto.

“Aquellos que sí nos conocen, como dije, mi círculo pequeño, que no están en televisión y son mis amigos reales, que conocen puntos y comas de esto, pueden dar fe exactamente de lo que estoy diciendo”, aseguró la presentadora peruana de 58 años.

Y Magaly Medina agrega que no le toma importancia a los rumores que se tejan alrededor de su vida privada: “Que el resto se llene la boca de especulaciones no me interesa. No me importa, porque yo sé cuál es la razón. Mis amigos cercanos y mi grupo cercano sabe cuál es la razón”.

