Un video tras otro. En el primero se escuchaba cómo el chico reality Nicola Porcella insulta a su expareja y compañera de trabajo, la modelo Angie Arizaga, par que esta se suba a un taxi, luego de salir de una conocida discoteca de Miraflores.

En el segundo clip revelado por "Magaly TV: La Firme" se les captó a ambos al interior de la discoteca. Mientras que un amigo de Porcella intentaba calmarlo, este gritaba y tenía una actitud amenazante con su expareja, que se mantenía de pie a su lado.

Sobre ambos acontecimientos habló Magaly Medina en su programa del miércoles 21, en donde tiene como invitados a Angelo Lazo (el examigo de Angie Arizaga que reveló los audios en donde esta decía que Porcella la habría agredido físicamente) y la psicóloga Lisbeth Cueva.

“Ni el mejor abogado del mundo puede defender a Nicola Porcella. Con estas imágenes todo queda dicho, los videos que hemos visto son indefendibles”, aseguró la periodista.

Además, aseguró que tanto Angie como Nicola requieren de ayuda profesional, puesto que Porcella no controla sus impulsos violentos y Angie es incapaz de salir de esa relación tóxica. “Ella no denuncia, ella no se mueve, ella para que disfrutara estar ahí”, acotó.

“ELLA ME PIDIÓ AYUDA”

Medina también presentó a Angelo Lazo, el hombre que fue amigo de Angie Arizaga y reveló los audios en los que esta confesaba que Porcella la habría agredido físicamente, ahorcándola y arracandole la ropa. El actor aseguró que, tras la revelación de esos polémicos audios, Arizaga cayó por presión del canal en el cual trabaja.

"Ella me pidió ayuda, me pidió denunciarlo, pero compraron el silencio de Angiey premiaron a Nicola; el poder del dinero compró su dignidad y su conciencia", sostuvo.

