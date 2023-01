Magaly Medina le responde a Tongo, quien publicó un video en YouTube donde habló de ella. | Fuente: Composición

Magaly Medina le respondió a Tongo, quien grabó un video en su cuenta de YouTube donde reveló su versión de los hechos sobre impase que tuvo con la conductora hace unos días.

Como se recuerda, el pasado 5 de setiembre, el cantante y la presentadora de televisión tuvieron una acalorada discusión en pleno enlace en vivo.

"Miren su cara del lunes, algo pasó o lo maquillaron. Ya no es el Tongo todo apocado, todo ojeroso, no, no. Ahora, aparece todo deslumbrante en su canal de YouTube para arremeter contra mí", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la conductora aclaró al cantante, quien en su última conversación con ella le dijo: "¿Tú me quieres matar? ¿Quieres hacer conmigo lo mismo que hiciste con (Augusto) Ferrando?".

"Eso de que yo maté a (Augusto) Ferrando es una brutalidad. Yo lo disculpo de gente ignorante, debo decirlo así. Qué lástima Tongo que te pongas en un plan así", agregó Magaly.

Finalmente, la presentadora señaló que tras su participación en el programa "Fuego Cruzado" (1991), donde tuvo una acalorada entrevista con Augusto Ferrando, tuvo una gran relación con el recordado conductor de "Trampolín a la fama".

"Después de nuestra agría presentación en un programa ('Fuego Cruzado') de ATV hace muchísimos años cuando yo trabajaba en la revista 'Oiga', él vino a mi programa 'Pese a quien le pese' en horario estelar. Luego, lo entrevisté en otra oportunidad. Nosotros tuvimos una relación muy cordial fuera y delante de cámaras", explicó la conductora.

"Nuestra relación fue entrañable y muy cordial, por si acaso, aclarando a todos aquellos que siguen con la brutalidad de que Magaly mató a Ferrando. No me llenen a mí de leyendas negras", concluyó.

Te sugerimos leer