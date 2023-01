Josimar aseguró ser objeto de burlas en el programa 'Magaly TV: La firme'. | Fuente: Instagram

Josimar expresó su molestia ante las críticas de Magaly Medina, luego de que la conductora hablara de la supuesta piratería en la marca de ropa que promociona el salsero en sus redes sociales. En el programa “Magaly TV: La Firme”, se mostraron algunas de estas prendas con diseños que pertenecen a empresas internacionales como Disney o Netflix.

En ese sentido, el intérprete de “Con la misma moneda” aseguró que no todo lo que publica en sus redes sociales pertenece a su marca. Es decir, solo se responsabilizó por promocionar dichas vestimentas con diseños no licenciados, mas no de venderlas como parte de su empresa de ropa.

“Mi única marca es ‘Josifid’, es la que me viste. Si me mandan pijamas de regalo no le voy a preguntar a las personas que las hacen si son originales o imitación”, aseguró Josimar en una entrevista con Trome.

Asimismo, el cantante peruano admitió sentirse incómodo con las críticas y burlas que reciben en “Magaly TV: La Firme”, donde incluso el equipo de Magaly Medina adquirió unos modelos —de piratería— para que sean vistos por el público.

“Se pasan, un poco más y dicen que corté la tela, hice los estampados, todo por un saludo. Ya es mucho, me agarran de piñata”, consideró Josimar Fidel ante los comentarios de la presentadora.

LA CUARENTENA DE JOSIMAR

Durante la cuarentena, Josimar reveló haber invertido mayor tiempo en su relación con María Fe, con quien convive actualmente. Además, fue sincero sobre el aprendizaje que ha ganado, tras conocer realmente a las amistades que han estado junto a él en los momentos difíciles.

Como se recuerda, hace un mes, el salsero perdió a su abuela. “Cuando me dijeron que ya estabas por despedirte no les creí... no podía creerles porque te conozco. Eres terca y no querías irte. Por eso llegué. Por eso estuve todo el último día contigo”, escribió en sus redes sociales al lamentar la partida de su pariente.

