Josimar Fidel le envió una carta notarial a Magaly Medina pidiéndole su rectificación tras tildarlo de agresor de mujeres.

El cantante de salsa Josimar Fidel Farfán envió una carta notarial a Magaly Medina para pedir su rectificación, en un plazo de 48 horas, respecto a las opiniones y comentarios que expresó en seis fechas durante su programa "Magaly TV: La firme". Asimismo, pidió que "cese todo tipo de acoso y hostigamiento contra mi persona".

Según el líder de Yosimar y su Yambú, en el espacio de la popular 'Urraca' lo han tildado de agresor de mujeres y matón, por lo que la acusa de difamación. "Ha vertido una serie de afirmaciones tendenciosas e inexactas y sobre todo difamatorias, carentes de veracidad, respecto a temas estrictamente familiares y a mi intimidad personal. Además de vincularme en una aparente relación sentimental con una menor de edad la cual trabajaba en la empresa en la que laboro", señala en el documento legal.

A través de la carta notarial, Josimar Fidel Farfán negó que haya echado de su casa a su aún esposa Gianella Ydoña y a su pequeño hijo. Como se recuerda, la abogada Claudia Zumaeta afirmó que denunciarán al cantante de salsa por violencia física, psicológica y patrimonial. Él negó que cometiera estos actos contra la joven.

Claudia Zumate, abogada de la esposa de Josimar, asegura que el salsero será denunciado por violencia física, psicológica y emocional.

RECHAZA VIOLENCIA A LA MUJER

"Rechazo totalmente la violencia a la mujer y no cometí ningún acto de violencia ni agresión física. Mi relación ya no prosperaba y Gianella abandonó el hogar y ya no estábamos juntos", sostuvo.

El líder de Yosimar y su Yambú señaló que su expareja tiene un departamento en el cual vive con su hijo y que, el pasado 9 de mayo del 2019, emitió un comunicado sobre su separación.

"Además de contener información agraviante a mi honor, imagen y reputación; la información que difunde [Magaly Medina] es tendenciosa e inexacta que lesiona mi honor. Asimismo, me causa grave perjuicio económico por lo que algunos contratos se han visto suspendidos", señaló en el documento legal.

Después de rechazar las imputaciones contra su persona, Josimar Fidel Farfán solicitó a la conductora rectificarse de los comentarios vertidos en "Magaly TV: La firme" los días 16 de mayo, 30 de julio, 7, 12, 13 y 15 de agosto.

