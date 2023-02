Miembros del equipo de trabajo de la conductora dieron positivo a coronavirus. | Fuente: Instagram

Magaly Medina señaló que con miembros del canal están evaluando la posibilidad de realizar su programa nocturno desde sus hogares. Ello luego de que miembros de su equipo de trabajo dieron positivo a coronavirus.

"Estamos evaluando en conjunto con todo el canal, porque no solamente es mi área, son también otras y al faltar camarógrafos, técnicos, personal que necesitamos para salir al aire, podríamos pensarlo, pero acuérdate que soy una empleada más", dijo a Trome.

Asimismo, señaló que las precauciones para los contagios se han redoblado y que ahora, por ejemplo, su equipo de camarógrafos y reporteros salen como "extraterrestres" para salvaguardarse.

"Los reporteros, camarógrafos y choferes, todos salen de blanco, tapados, parecen extraterrestres, es un cuidado único, pero hay que seguir", replicó.

Además, Medina comentó que en otros medios, los reporteros no están pasando por ningún tipo de exámen de descarte de coronavirus. "Aquí lo terrible es que en otros canales no se están haciendo las pruebas, tenemos información de que empezaron a hacerse, pero luego se paró y esos chicos no saben si están infectados o no", señaló.

