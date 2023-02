Ethel Pozo dijo que no le molestó la parodia de Magaly Medina. | Fuente: Instagram

Ethel Pozo no se pica. A la presentadora de televisión no le molestó que Magaly Medina la criticara y parodiara, hace unos meses, por su conducción en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

"Le agradezco su parodia, me encanta que pueda dar su opinión", dijo la hija de Gisela Valcárcel. "No me causa incomodidad, para nada. Además, hace su trabajo muy bien. No se espera que Magaly no critique", agregó, sobre el espacio que conduce con Yaco Eskenazi, al diario "Trome".

Como se recuerda, en "Magaly TV: La firme", la popular 'Urraca' imitó a Ethel Pozo. Junto al 'Loco Wagner', la parodió en una secuencia a la que llamó "Mi tía cocina mejor que Ethel". Magaly Medina comentó que siempre soñó con tener un segmento de cocina.

Por otro lado, Ethel se mostró contenta por el ráting que consiguió en la reciente edición de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" (19.4 puntos). En agosto, se cumplirán dos años del espacio por lo que están programando una celebración especial.

El programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' cumplirá dos años en agosto. | Fuente: Mi mamá cocina mejor que la tuya

CARTA NOTARIAL

Magaly Medina recibió una carta notarial de Jefferson Farfán, en la que el futbolista afirmó sentirse afectado en su intimidad por los comentarios de la conductora. Específicamente, cuando esta aseguró de que el delantero compró un departamento para la salsera Yahaira Plasencia.

“El señor Jefferson Farfán dice en esta carta, entre otras cosas, que estamos afectando el ámbito de su intimidad y pide que rectifiquemos, porque hay inexactitudes y noticias falsas”, señaló la popular 'Urraca'.

En el documento, el delantero de la selección peruana aseguró que Magaly Medina ha afectado su desempeño futbolístico; a lo que ella respondió no saber “en qué medida le hemos afectado”, pero “él es libre de aseverar lo que quiera en esta carta”.

Te sugerimos leer