Magaly Medina pensó en dejar la televisión cuando su programa no superaba el dígito. | Fuente: Instagram

Este año, Magaly Medina regresó a la televisión. Volvió a la farándula y a los chismes, sus amigos desde los noventas, pero reconectar con el público le costó más trabajo. Al punto que en un momento, cuando sus cifras solo eran de un dígito, pensó en abandonar la pequeña pantalla.

"Un año duro a nivel profesional", así define la popular 'Urraca' el 2019 al mando de "Magaly TV: La firme". "Claro que pensé en abandonar el barco. No lográbamos remontar las cifras con la propuesta inicial y fue muy complicado volver a ganarnos al público que antes nos sintonizaba", agregó.

Por meses, Magaly Medina buscó recordarle a la audiencia que ella fue la pionera en el mundo de los 'ampays' y darse a conocer ante una nueva generación. Hasta llegó un momento que su esposo, Alfredo Zambrano, le propuso dejar la TV y pagarle un suelo; así despertó su vena competitiva.

"Mi esposo quería que pasáramos más tiempo juntos y, como notaba mi frustración diaria, me propuso que abandonara la televisión y que él me pagaba un sueldo. Creo que esa propuesta sacó mi espíritu competitivo. No estaba dispuesta a irme sin luchar", señaló a "Trome". De esta manera, se quedó, llegó a las dos cifras y renovó contrato para el 2020 con ATV.

Magaly Medina habló sobre su juicio con Nicola Porcella. | Fuente: Instagram

LISTA PARA IR A JUCIO

Por otro lado, en el 2019 también le han surgido nuevos enfrentamientos como un juicio por difamación, que le interpuso Nicola Porcella, y dos posibles demandas de parte de los futbolistas Carlos Zambrano y Jefferson Farfán.

Sobre el primer caso, Magaly Medina consideró que "ningún juicio mejorará la percepción que tiene el público de él". Y que el exchico 'reality' solo busca "intentar culparla" por las consecuencias de su estilo de vida en lugar de hacer un mea culpa.

En cuanto a los casos de Zambrano y Farfán, la popular 'Urraca' dijo que está preparada si quieren tomar una acción legal, pero tiene miedo de "la gente de dudosa reputación que rodean a algunos futbolistas".

Magaly Medina cerrará el 2019 con un viaje a Madrid (España) donde celebrará el Año Nuevo con su esposo, Alfredo Zambrano, además de Jessica Newton y su marido. Luego viajará a las playas de Tailandia.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano viajarán a España y luego a Tailandia. | Fuente: Instagram

