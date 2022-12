¿Magaly Medina y Karen Schwarz eran amigas? | Fuente: Instagram

La conductora Magaly Medina se caracteriza por sus fuertes comentarios hacia diversos personajes del espectáculo y, en las últimas semanas, ha criticado duramente a las conductoras de “Mujeres al mando”, Karen Schwarz y Cathy Saenz.

En el último programa de “Magaly TV: la firme”, la presentadora contó que en las redes sociales le recordaron la vez que asistió al matrimonio de Karen Schwarz y Ezio Oliva, por lo cual Magaly Medina aclaró su relación amical con la exreina de belleza.

“Ahora me preguntaban en un vivo que hice en Instagram, 'pero si tú eras amiga de Karen Schwarz'. Yo no era amiga de ella, trabajábamos juntas, éramos compañeras de trabajo, había una relación cordial. Hemos ido a comer juntas. A mí me invitaron, como su compañera de canal, a su matrimonio en República Dominicana. Fui”, expresó la periodista sobre su relación con Schwarz Espinoza.

“No es que éramos íntimas. Además, si así lo fuéramos, si yo veo que algo está mal en una amiga mía que está en televisión lo digo porque tengo que ser imparcial, no porque es mi amigo no lo voy a tocar, no, es que hay que decirlo”, añadió la popular ‘Urraca’.

De ese modo, Magaly Medina puso de ejemplo su amistad con la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, con quien asegura tiene una relación más cercana que Schwarz, pero actualmente se han alejado por una “discrepancia de opiniones”.

“Con Jessica Newton he tenido una discrepancia de opiniones hace unos meses atrás, y ella es incluso más cercana a mí y a mi familia que Karen Schwarz, sin embargo, nos hemos alejado un tiempo porque estas cosas crean distancias, pero es la labor que tengo que hacer”, anotó la estrella de ATV.

Como se recuerda, Magaly Medina asistió al matrimonio de Karen Schwarz y Ezio Oliva, realizado en octubre del 2015. Asimismo, la popular ‘Urraca’ la invitó al suyo, en el 2016. En este tiempo, ambas trabajaban en Latina, y, tal como reflejan las fotos publicadas en Instagram, compartían varios momentos amenos.

