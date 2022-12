Jefferson Farfán y su madre han demandado a Magaly Medina por S/. 5 millones. | Fuente: Composición

Magaly Medina se enfrenta a un nuevo lío judicial. El futbolista Jefferson Farfán y su madre, Rosario Guadalupe, han demandado a la conductora por la vía civil alegando daños y perjuicios por S/. 5 millones.

La popular 'Urraca' aseguró que no les dará ni un sol y se mostró confiada en que no regresará a la cárcel. La querella se debe a que en su programa, "Magaly TV: La firme", aseguró que el delantero compró un departamento para la salsera Yahaira Plasencia; lo cual él ha negado.

Magaly Medina señaló que Jefferson Farfán y Rosario Guadalupe han solicitado una conciliación ─que se daría a fines de agosto─ situación para la cual sus abogados ya se están preparando para defenderla. Sin embargo, no sabe si asistirán a la cita.

"Definitivamente este es un prepaso para demandarme por dinero, igual me voy a defender, porque, qué daño y perjuicio le puedo haber hecho diciendo algo que ellos saben que es verdad", sostuvo la popular 'Urraca' al diario "Trome". "No sé si iremos porque, finalmente, eso es un saludo a la bandera, pues esta cuestión de conciliación es para que yo le dé los S/. 5 millones y no pienso darle un sol", agregó tajante.

Magaly Medina cree que no volverá a la cárcel. | Fuente: Instagram de Magaly Medina

NO VOLVERÁ A LA CÁRCEL

Según la presentadora de "Magaly TV: La firme", si no hay conciliación se irá a juicio. En ese momento, abogados del canal ATV tomarán cartas en el asunto. Por otro lado, ella aseguró que no piensa volver a la prisión. "Una vez me mandaron a la cárcel por un descuido mío, de mis abogados, pero no hay forma de que me vuelva a pasar", recalcó.

FARFÁN ACUSA DE "NOTICIAS FALSAS"

En julio, el futbolista Jefferson Farfán envió una carta notarial aclarando que el departamento que compró no era para Yahaira Plasencia, como señaló "Magaly TV: La Firme". Además, mencionó que el programa difunde "inexactitudes, noticias falsas y crea historias donde no las hay".

Frente a esto, Magaly Medina defendió a su equipo y recalcó su profesionalismo.

El lío legal se debe a que Magaly Medina dijo que Jeffersón Farfán compró un departamento para Yahaira Plasencia. | Fuente: Instagram

