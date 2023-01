La popular 'Urraca' recordó un momento muy duro en su vida en fechas navideñas. | Fuente: Instagram

Por primera vez, Magaly Medina cuenta cómo pasó la Navidad en prisión en un video para su canal de YouTube. Según describe la conductora de televisión, esa fue la noche más triste de toda su vida debido a que no pudo estar al lado de su familia en una fecha tan importante para ella.

En octubre del 2008, Medina fue sentenciada por seis meses de prisión efectiva tras perder el juicio contra Paolo Guerrero. Como se recuerda, la condena se dio por haber difamado al futbolista peruano con unas fotografías publicadas en su revista y que también fueron mostradas en su programa de televisión.

“Tuve yo alguna vez que pasar una noche, la más triste de mi vida hasta el momento, en la que la pasé sola y alejada de todos por estar en prisión”, inició la popular ‘Urraca’ en su anécdota de las fechas navideñas cuando estuvo recluida en el penal de mujeres de Chorrillos, antes conocido como Santa Mónica.

A pesar de estar alejada de su familia, eso no impidió que Magaly Medina decidiera organizar la Navidad para su familia, tal como todos los años. Y, por otro lado, esperaba recibir una orden de salida ese mismo día, aunque nunca llegó y fue liberada recién el 31 de diciembre de ese año.

“Decidí preparar todo como si yo fuera a pasar Navidad con ellos”, contó la presentadora. “Esa orden de salida nunca llegó, así que ese día me importó tres pepinos la Navidad. A las 6 de la tarde, la puerta se cerró y no me llegó el papel de mi libertad condicional. Para mí, el día se había acabado”.

UNA NAVIDAD MUY DURA

Magaly Medina, quien a la fecha conduce “Magaly TV: la firme”, aseguró que dicha experiencia fue un momento muy crítico en su vida frente a la tristeza que sentían sus familiares de no verla sentada en la mesa junto a ellos. Después de 12 años, considera que ahora puede hablar sobre ello sin quebrarse por completo.

“Fue una Navidad muy dura, imaginas que tus padres en tu casa están sufriendo, porque no tienen a su hija en la mesa, mi hijo pasaba por una crisis existencial, no quería celebrar la Navidad, tuve que convencerlo de que tenía que celebrar por sus abuelos, por sus tíos y por sus sobrinos”, agregó la presentadora de televisión. “Una noche negra, horrible”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer