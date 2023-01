En octubre pasado, Sheyla Rojas comunicó que tomaría acciones legales contra el programa de Magaly Medina. | Fuente: Instagram

Hace unos meses, “Magaly TV: La firme” dio a conocer un presunto vínculo amoroso entre Rojas y el futbolista Luis Advíncula, así como los mensajes que intercambiaba la exchica reality con un amigo cercano sobre dicha relación.

Tras este este hecho, Magaly Medina y Sheyla Rojas estuvieron enfrentadas con abogados, sin embargo, todavía no es por el medio judicial, ya que la conductora de espectáculos negó haber sido notificada de una demanda. Por su parte, se reafirma su posición de que el programa no cayó en actos de difamación y se mantendrá firme hasta el final.

“No sé nada de ella hasta el momento. Supongo que lo estará preparando”, dijo en entrevista con RPP Noticias.

“(El programa) le dio tribuna a un amigo de ella que contó una parte de su historia que vivieron juntos”, indicó Magaly Medina. “Él tiene todo el derecho a exponer esa parte de su vida privada y a quien debe demandar es al amigo que expuso cosas que Sheyla Rojas nunca quiso que se supieran. Pero no al programa que utilizó para eso”, agregó.

LA INDEMNIZACIÓN QUE PIDE SHEYLA ROJAS

La popular 'Urraca' contó en su espacio televisivo que Sheyla Rojas pedía un pago de más de S/. 9 millones como indemnización por el daño causado. En ese entonces, dijo a la expresentadora de “Estás en todas” que no le entregaría esa suma y ahora opinó que sus acciones son motivadas por su ambición.

“Su angurria por plata la lleva pues a (demandar a) Magaly Medina y sus ojitos se le abren con los símbolos de dólar. Ve un canal de televisión detrás y los abogados, más angurrientos que ella, dijeron ‘no, acá le sacamos los millones de dólares’. Eso es lo que supongo que pensaron, pero no es tan fácil así. Una cosa es querer, desear y otra lograrlo. Y para lograrlo, van a tener que pelearla bien porque yo sí peleo”, detalló a RPP Noticias frente a una posible demanda de la modelo.

“Lo que aprendí de mi época en la cárcel es que no me dejo pisar el poncho. Ahora sí peleo y estoy ahí metida viendo si los abogados están actuando bien o no. Ya no me confío de los abogados como antes lo hacía, me confié de ellos y terminé en la cárcel”, agregó.

EL COMUNICADO DE SHEYLA

En octubre pasado, Sheyla Rojas hizo público un comunicado en el que decía que tomará acciones legales contra los actos de difamación y calumnia en su contra. Como mujer y madre de familia, la expresentadora de televisión considera que su imagen y reputación se han visto completamente afectadas, luego del ‘ampay’ presentado por “Magaly TV: La firme”.

“A partir de ahora cualquier hecho que constituya un acto de difamación y/o calumnia se resolverá por instancias judiciales, como se viene haciendo con las personas que mancillaron mi honor, mi reputación como persona, como personaje público, mi imagen digital, mi reputación digital, durante este tiempo”, expresó.

“Magaly TV: La Firme” regresó el lunes 11 de enero a la televisión.

SHEYLA ROJAS NO REGRESARÁ A LA TV

Sheyla Rojas confesó que no volverá a la televisión, según confirmó a través de sus redes sociales. Tras su retiro de “Estás en todas”, la ex chica reality no tiene intenciones de regresar a la pantalla chica por cuidar de su vida privada y distanciarse lo más posible de "tanta maldad" en estos momentos.

En su cuenta oficial en Instagram, la expresentadora de televisión respondió a las preguntas de sus seguidores. “¿Por qué te saliste de la televisión? Toda la gente te extraña”, le comentó un usuario, luego de que su salida repentina de la conducción que compartía con ‘Choca’ Mandros ante la polémica por su vínculo con el futbolista Luis Advíncula.

“El mundo de la tv tiene su lado bueno… pero para mí es muy difícil tener vida privada o lejos de tanta maldad. Por eso es que no quiero pertenecer más”, escribió Rojas en una de sus historias en la red social, luego de que “Estás en todas” diera a conocer a Natalie Vértiz como su reemplazo. “Yo los quiero mucho y estaré en con contacto con ustedes”.

