Magaly Medina al escuchar la canción de Alfredo Zambrano en su programa: 'Probablemente te despida'. | Fuente: Composición

Al iniciar su programa, Magaly Medina comenzó su espacio de entretenimiento como tiene acostumbrados a sus fanáticos: con música y baile. Sin embargo, no contó con la broma que le hizo su propio equipo de producción.

Al momento de dar la bienvenida a “Magaly Tv: La Firme”, la popular ‘Urraca’ fue sorprendida con la canción “Probablemente” de Daniela Darcourt que, como se recuerda, hizo una nueva versión de este tema con Alfredo Zambrano.

“Para eso si está atento el DJ, estás mosca. Se le escapó el botón... Ah ya, probablemente yo te despida a ti también”, dijo entre risas Magaly Medina.

“Empecemos este programa porque para eso está. Yo estoy para reírnos, para sonríeles, porque cuando tenga penas me las guardo para dentro de un rato cuando no esté con ustedes, porque este programa ha sido el motor de mi vida siempre”, agregó la conductora de “Magaly Tv: La Firme”.

"No me da la gana guardar duelo"

Magaly Medina apareció este 5 de abril en su programa "Magaly TV: La Firme" con un vestido negro al que se refirió para comentar su reciente ruptura con el notario Alfredo Zambrano, con quien estuvo casada poco más de cuatro años.

"Yo he venido de negro, porque me han dicho que tengo que estar de luto. No sé por qué, pero me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que me esté riendo", dijo al inicio de la emisión de su espacio televisivo.

Sin embargo, de acuerdo con la conductora de televisión su "profesión es reír". Ella aseguró que nadie se "ha muerto porque ha terminado con un hombre". "No me da la gana de guardar duelo, ya estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien. La vida es como un tren que no para", indicó.

Asimismo, Magaly Medina enfatizó que a sus 58 años espera seguir "en ese tren" y "al ritmo" que ella misma marque. "Yo creo que la mayoría de las personas que esperan que yo esté llorando a moco tendido, pueden ser mis enemigos que creen que esto es un fracaso. Miren, señores, yo siempre me he querido, me encanta mi soledad, soy una mujer independiente y empoderada", explicó.

