Magaly Medina presentó nuevos videos de las vacaciones de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. | Fuente: Composición

El programa "Magaly TV: La firme" presentó nuevos videos donde se ve a Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán veraneando juntos en Varadero, Cuba.

Tras la difusión de estas nuevas imágenes, donde también aparecen algunos familiares de la cantante y el futbolista, Magaly Medina les dejó un peculiar mensaje.

"Qué disfruten su felicidad porque aqui nadie los está censurando. Yo no soy una jueza ni dicto las normas de la moral y las buenas constumbres. Solo estamos descubriendo algo que negaban y ahora que sale a la luz ¿qué van a decir? ¿me van a demandar? Eso es lo único que saben hacer todos", dijo la conductora.

Como se recuerda, hace unos meses, Magaly hizo públicó que Jefferson Farfán y su mamá la demandaron por daños y perjuicios tras señalar que el futbolista le compró un departamente a Yahaira y le solicitaron una reparación civil de 5 millones de soles.

"Definitivamente este es un prepaso para demandarme por dinero, igual me voy a defender, porque, qué daño y perjuicio le puedo haber hecho diciendo algo que ellos saben que es verdad", comentó Magaly en agosto de 2019.

NIEGA RELACIÓN

Como se recuerda, desde hace unos meses se especula que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán habrían retomado su relación, pero la cantante lo ha negado en reiteradas ocasiones.

Precisamente, el 15 de agosto, cuando la cantante presentó en conferencia de prensa su última canción "Y le dije no", señaló que se arrepentía de haber expuesto mediáticamente su relación con el futbolista.

"En algún momento sí porque me cayó todo de porrazo. Y definitivamente expuse demasiado mi vida privada. Entonces, ahora he tomado una posición de que mi vida privada solo me compete a mí y a mi familia. A mis fans y a ustedes (la prensa) les puedo dedicar todo mi talento, cariño y amor", dijo la cantante tras ser consultada por RPP Noticias.

Te sugerimos leer