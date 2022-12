Magaly Medina arremetió contra Yahaira Plasencia | Fuente: Instagram

La conductora de "Magaly Tv: La Firme", Magaly Medina, respondió a las declaraciones que Yahaira Plasencia brindó en diferentes medios de comunicación. Como se recuerda, la cantante le envió una carta notarial por considerar que la popular 'Urraca' puso en duda su estado de salud.

Al respecto, Medina Vela señaló que ha sido la salsera quien intentó engañar al público al promocionar un video que era pasado como un live, por lo que recalcó que su programa hace un buen trabajo de investigación.

“Ella miente y yo tengo que investigar (...) Acá en este programa de investigar no me puedes venir a decir a mí, no me puedes denigrar ni decir que este programa no lo hace", expresó.

”Discúlpame, a mí ninguna aprendiz de cantante me va a venir a decir lo que yo en términos periodísticos voy a hacer o cómo manejo mi programa, que acá harta experiencia tenemos y hemos visto pasar por este programa, en todos los años que tiene, cantantes cientos que hoy día ya ni siquiera nadie recuerda sus nombres”, aseveró.

En ese sentido, la conductora de ATV se refirió a la relación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. “Como ya la han oficializado y como todo el Perú ya sabe que ella está conviviendo con Farfán en la misma casa de Moscú, ella se siente poderosa, pero claro con la plata y millones del hombre. No querida, te voy a dar un consejo y es que las mujeres se deben envalentonar por nosotras mismas”, sostuvo.

“No hay que sentirnos ‘machitas’ solo porque tenemos un pata que es exitoso y millonario al lado o porque tiene su estudio de abogados, tienes que defenderte sola. O sea solo te defiendes cuando tienes un hombre a lado. Tú tienes que defenderte sola”, agregó la periodista.

Asimismo, envió como consejo a la intérprete de "Y le dije no" que aprenda a defenderse por sus propios medios y a ser más tolerante ante las críticas.

“En este mundo de la música y el show business donde has ingresado te tienes que defender con tu propio pañuelo, acá nadie vale por el marido o por el novio, acá es uno sola... Seguiré siendo insultada y acá estoy parada y si solo tienes monitos que te aplauden, entonces tu éxito será poquito”, aseguró.

