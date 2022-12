Magaly Medina criticó los ataques de Ricardo Zúñiga contra la mamá de la niña de cuatros años que fue asesinada el último domingo en Independencia. | Fuente: Composición

Magaly Medina arremetió contra Ricardo Zúñiga, quien en su programa de televisión atacó a Mirella Alexandra Huamán Santiago, mamá de la niña de cuatros años que fue asesinada el último domingo en Independencia.

"Si tú hubieras estado con tus hijas, esto no hubiera pasado ¡Inhumana!", dijo Ricardo Zúñiga en el programa "Válgame" a Mirella Alexandra Huamán Santiago.

Magaly Medina repudió el hecho y criticó los ataques del conductor de televisión contra la madre que acaba de perder a su hija.

"Cómo vas a atacar a una madre que acaba de perder a su hija. Tenemos como líderes de opinión mucha responsabilidad con lo que decimos. Si nosotros nos ponemos a incentivar la violencia contra una mujer que acaba de perder a su hija en circunstancia terribles. Entonces, estamos perdiendo la noción de todo lo que es la esencia de un ser humano", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la conductora señaló que ella nunca ha querido referirse sobre Ricardo Zúñiga en su programa porque ella sabe "de dónde viene".

"A ese tipejo nunca lo he querido mencionar en mi programa porque, más o menos, sé de dónde viene. Y a mí me asombró que alguien así llegue a un programa de televisión. Les prometo que lo voy a seguir investigando, pero me gustaría más que su propio canal investigue de dónde salió", agregó.

Finalmente, Magaly dijo que Latina debe revisar muy bien los códigos de ética que hacía firmar a sus figuras. "Yo fui figura Latina y firmé un código de ética. Creo que hay gente advenediza que no le hacen firmar nada. Es que nadie quiere mancharse las manos y mandan a cualquier persona a hacer el trabajo sucio", concluyó.

