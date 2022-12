Magaly Medina habló tras el alejamiento temporal de Nicola Porcella de 'Todo por el amor'. | Fuente: Composición

Magaly Medina se refirió a la salida temporal de Nicola Porcella del programa "Todo por amor" tras emitir un polémico comentario contra Karina Rivera, el cual fue muy criticado en redes sociales.

La conductora de televisión recordó que Nicola Porcella le puso una demanda hace unos meses y le dijo que no tenía moral para hacerlo tras su polémica actuación en su nuevo programa.

"Este señor que, además, a mí me ha puesto una demanda también, yo digo: '¿Con qué cara me demanda y hace perder el tiempo al Poder Judicial? Van y están ahí dando vueltas presionando y atarantando, cuando ni siquiera pueden tener un buen desempeño ante cámaras'", dijo Magaly Medina.

Además, la presentadora calificó de "brutalidad" el comentario que hizo Nicola Porcella contra Karina Rivera. "Eso es una brutalidad, es de brutos. Cómo es eso lindo, pero bruto, no. Esperemos, ahora, que la próxima filtren mejor a los conductores que quieres", agregó.

Finalmente, se pronunció sobre la respuesta de Karina Rivera, quien en la reciente edición de "Todo por amor", señaló que Nicola Porcella se alejó temporalmente del programa para "procesar" lo que dijo.

"¿Cómo se va a tomar un tiempo para 'procesar' el comentario? Sí le sale, le brota, no. Eso es espontáneo en él", concluyó Magaly.

¿QUÉ DIJO NICOLA PORCELLA?

Este lunes 17 de febrero, Nicola Porcella hizo su debut como presentador televisivo en “Todo por amor”, programa en el que comparte set con Karina Rivera como coconductora. Durante la transmisión, sin embargo, un polémico mensaje del exchico reality desató las críticas en redes sociales.

El hecho ocurrió casi al final del programa, cuando uno de los concursantes se refirió a Karina Rivera al decirle que se encontraba “despampanante”. Porcella, entonces, se acercó al participante y le dijo: “Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

Seguidamente, Rivera no respondió a estas declaraciones y continuó con el desarrollo del programa. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales hicieron notar su malestar y se sumaron a una ola de críticas dirigidas al exintegrante de “Esto es Guerra”.

