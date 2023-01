Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer tras ser captada junto a venezolano. | Fuente: Instagram

Luego de que en su programa Magaly Tv La Firme, la periodista Magaly Medina emitiera un video en el que se observa el preciso momento en el que la concursante de “El artista del año” Michelle Soifer y Giuseppe Benignini se dan un beso, se ha generado mucha polémica, puesto que la modelo había afirmado que el venezolano solo era su amigo.

Tras emitir el video, la conductora cuestionó las decisiones de Soifer, pues se recuerda que estuvo en una relación con Kevin Blow, quien estará esta noche sentado en el programa de Beto Ortiz, en “El Valor de la Verdad”. Soifer aseguró que “su peor error” fue haber estado con el extranjero.

“¿Qué tiene esta chica, por qué los busca vagos, sin oficio, perdedores. ¿Qué te pasa Michelle Soifer? Dios, no aprende”, aseguró la periodista y agregó que la bailarina debería admirar a su próxima pareja.

“A un hombre hay que admirarlo, no tenerlo como trapiador, por favor”, sentenció la polémica conductora de televisión.

ACCIDENTADO PASADO

Cabe recordar que, en el 2016, Erick Sabater se presentó en el programa Al Aire y confirmó que, tras tres años de relación, había culminado su vínculo sentimental con Michelle Soifer. En aquella oportunidad, el dominicano descartó que se hubiese tratado de una infidelidad.

"En este momento, voy a decirlo, nuestra relación terminó. No tiene nada que ver con una infidelidad, no tiene nada que ver con muchas cosas que la gente ha especulado o lo que otros canales han dicho. Me duele mucho", confesó.

