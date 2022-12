Magaly Medina criticó a las conductoras de 'Mujeres al mando'. | Fuente: Composición

Magaly Medina habló en su programa de televisión de las conductoras de "Mujeres al mando", quienes se disculparon con Anahí de Cárdenas por criticar su look en la alfombra roja de "Locos de Amor 3".

La presentadora de televisión les dijo a Cathy Sáenz y Karen Schwarz que, así como ellas se indignan cuando "otros" las "critican y se burlan de ellas", deberían haberle ofrecido unas disculpas sinceras a Anahí de Cárdenas.

"Su mea culpa no fue un mea culpa, fue un saludo a la bandera, fue cualquier cosa, fue echarle la culpa al resto, pero eso no fueron disculpas para Anahí de Cárdenas (...) Esta vez, sí se pasaron de la raya porque la propia persona afectada lo hizo notar en sus redes sociales. Yo no miré su programa, sino vi la queja que hizo Anahí de Cárdenas", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la popular 'Urraca' recordó que ambas denunciaron a Rodrigo González 'Peluchín' de maltrato a la mujer por criticarlas y burlarse de ellas, y les dijo que para "victimizarse son grandiosas".

"Para victimizarse son grandiosas (...) Tú (a Cathy Sáenz) le preguntabas a los panelistas de tu programa: ¿El saco va o no va? Tú eres la que no va en televisión. Quienes te ponen ahí (en el programa) asumirán la responsabilidad de tanta estupidez junta", agregó Magaly.

Como se recuerda, Anahí de Cárdenas publicó una historia en Instagram donde dijo que, por fortuna, el turbante está de moda porque si no, para las críticas invitadas en el programa "Mujeres al mando", su look no hubiera sido el adecuado para la alfombra roja de "Locos de Amor 3".

