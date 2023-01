Magaly Medina se pronunció tras el accionar de Cathy Sáenz en la boda de Edison Flores y Ana Siucho. | Fuente: Composición

Magaly Medina se pronunció en su programa sobre el enfrentamiento público que protagonizaron Cathy Sáenz y Rodrigo González ‘Peluchín’ sobre el accionar de la conductora de “Mujeres al mando” en la boda de Edison Flores y Ana Siucho.

La popular ‘Urraca’ lamentó que la exproductora de “Esto es guerra” utilice un tema tan serio como el de la violencia contra la mujer para defenderse de las críticas en su contra.

“Juaaat. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo la opinión y la crítica son considerados violencia contra la mujer? Si no quieres escuchar lo que se piensa de ti, vete detrás de cámaras, que es de dónde nunca debiste salir ¡He dicho!”, escribió Magaly Medina en Twitter.

Como se recuerda, Cathy Sáenz contó en el programa “Mujeres al mando” que estaba siendo víctima de ataques en redes sociales y hasta había recibido amenazas de muerte en su celular.

“No he querido llegar a este momento. He recibido muchos insultos de gente que no me conoce, pero que está siendo incitada por el odio de otra persona... Yo antes era llamada ‘Candy Mamacha’ y ahora soy llamada ‘La chusca Sáenz’. Uno no puede aguantar más, nosotras somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre”, manifestó entre lágrimas Cathy Sáenz.

MAGALY VS. GISELA

Magaly Medina y Gisela Valcárcel sorprendieron al enviarse un saludo por Navidad. Ambas conductoras no tuvieron reparos en dedicarse sus mejores deseos para esta fecha especial.

Como se recuerda, el pasado mes de noviembre, Magaly Medina entrevistó a Gisela Valcárcel tras los rumores de que la popular 'Señito' evitara compartir escenario con Tula Rodríguez en la Teletón 2019.

Las dos presentadoras fueron consultadas sobre qué se regarían para Navidad. Magaly Medina señaló que ella le obsequiaría un novio a la conductora de "El Dúo Perfecto".

“Le regalaría un novio. Creo que ha alcanzado un estado de bienestar y tranquilidad emocional que no necesita a ningún hombre a su lado; sin embargo, me encantaría que encontrara a un ser humano amoroso que se convierta en su compañero de vida”, dijo Magaly al diario Trome.

Por su parte, Gisela Valcárcel señaló que Magaly "lo tiene todo" y le deseó lo mejor en su matrimonio.

“¡Lo tiene todo! Bueno, lo que le deseo es que siga siendo feliz en su matrimonio, que disfrute de su esposo y cumplan todos los sueños que se han propuesto como pareja, porque lo bonito es caminar juntos”, mencionó Valcárcel.

Además, ambas no han descartado en reunirse públicamente en la televisión, pero Magaly señaló que de momento no es su prioridad. "Reunirme con ella en la ‘tele’ no es mi prioridad hoy en día y fuera de la tele no creo que se dé, porque no somos amigas", agregó.

Finalmente, Gisela señaló que ya se han visto fuera de cámaras y no descarta reunirse con la conductora de "Magaly TV: La firme".

“Fuera de la televisión ya nos hemos visto, pero no sé qué pueda pasar este año que viene, no hay que descartar nada”, concluyó la conductora de “El Dúo Perfecto”.

