La modelo Macarena Vélez denunció a Adolfo Bazán como presunto autor del delito de tocamientos indebidos o actos libidinosos sin consentimiento.

En septiembre de este año, la modela Macarena Vélez denunció al abogado Adolfo Bazán Gutiérrez por haberla dopado y tocado indebidamente en una discoteca de Miraflores e, incluso, haber grabado el hecho.

El mismo mes, el 7° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima abrió un proceso penal contra el letrado como presunto autor del delito de tocamientos indebidos o actos libidinosos sin consentimiento.

Finalmente, hace unos días, se logró la captura de Bazán, quien será recluido en penal de Aucallama en Huaral para cumplir prisión preventiva. Al respecto, Macarena Vélez no dudó en pronunciarse y señaló que sus acusaciones eran serias y no estaban basadas en exageraciones.

Adolfo Bazán, quien se encontraba prófugo, permanece en la Dirincri.

“No tengo por qué mentir. Además, las imágenes son evidentes y se nota lo que me está haciendo. No creo que las otras chicas hayan creado algo de su mente, todo está tan claro”, manifestó la exconcursante de “Combate” en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Vélez rescató la efectividad de la justicia ahora que su presunto agresor será recluido 5 meses en el mencionado penal.

“Quizás la justicia tarda, pero, bueno, de alguna u otra forma llega y en esta vida, si obras mal, tarde o temprano eso regresa a ti. Espero que se haga justicia por todas las víctimas y gracias a mis abogados por llevar de la mejor manera mi caso”, señaló.

Como se recuerda, también se conoció que la universitaria Jhoselin Trauco denunció a Bazán por haberla violado sexualmente en el estacionamiento de un edificio en Surquillo. El hecho fue registrado por las cámaras de video vigilancia del predio.

