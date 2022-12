Macarena Vélez reveló carta notarial enviada por ProTV. | Fuente: Instagram

No han sido semanas sencillas para la exintegrante de “Esto es Guerra”, Macarena Vélez, quien se vio envuelta en la polémica luego de que el abogado Adolfo Bazán la grabara y tocara sin su consentimiento, hecho por el que fue denunciado posteriormente por tocamientos indebidos.

A pesar de que contra el abogado existen múltiples testimonios similares y hasta una denuncia de la joven Joshelin Trauco por violación sexual, este sigue libre. Mientras que se desarrollaba el escándalo, Macarena Vélez fue separada de “Esto es Guerra”, en medio de rumores de si su salida había sido consensuada por ambas partes.

En este contexto, RPP se comunicó con la abogada de la modelo, Katty Cachay, quien aseguró que por el momento Vélez no planeaba demandar a ProTV, productora de “Esto es Guerra”, debido a que se encuentran concentradas en el impedimento de salida del país de Bazán Gutiérrez, que se vencerá en pocos días.

“Esta semana nos vamos a concentrar en Adolfo Bazán, porque el impedimento de salida del país se vence. Macarena declarará en la sede fiscal el 4 de setiembre”, aseguró.

EL DOCUMENTO

Es así que la chica reality usó su cuenta de Instagram para revelar una fotografía de la carta notarial que le fue enviada por ProTV el 20 de agosto. En la misma, se lee que “en conformidad con la cláusula décima del referido contrato, le comunicamos nuestra decisión de resolver unilateralmente el contrato de locación de servicios de fecha 27 de diciembre del 2018 por su participación en el programa 'Esto es Guerra' una vez que reciba la presente misiva, por lo que dejará de pertenecer en el programa”.

Así, Vélez confirmó que no fue ella quien renunció al programa de concursos, sino la empresa que decidió separarla por decisión “unilateral”.

“Acá la carta notarial que me enviaron. Quiero aclarar que yo no me fui de ‘Esto es Guerra’, sino que me resolvieron el contrato”, escribió la modelo en sus historias de Instagram.

