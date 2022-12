Macarena Vélez, ex 'Esto es Guerra', denuncia que abogado la drogó y la tocó indebidamente | Fuente: Instagram

Macarena Vélez, exparticipante de Esto es Guerra, confirmó su denuncia penal a Adolfo Bazán, un abogado acusado de haberla dopado y tocado indebidamente en una discoteca de Miraflores y haber grabado la situación. Vélez fue retirada del reality Esto es Guerra en el que trabajaba mientras duren las investigaciones.

"Recién acabo de hacer conciencia, sin saber lo que había pasado, y ni siquiera sé quién es este sujeto que, según el video que está circulando, no veo su buena intención y, tratando con premeditación, alevosía y ventaja, hace tocamientos indebidos y no con buen propósito intenta grabar con el celular mis partes íntimas", escribió Macarena en sus redes sociales luego de la difusión del video.

En entrevista con "Día D", Vélez confirmó que tras su denuncia pública, otras mujeres le escribieron para indicar que también fueron víctimas de Bazán. Macarena contó que el día del acoso, Bazán "aprovechó que se encontraba sola" (porque su primo la había dejado sola por un momento) y la comenzó a grabar. La denuncia de Vélez se une a otras tres- incluída de su exesposa- por abuso sexual.

La abogada penalista Cinthya Silva, representante lega de Arlette Contreras, en declaraciones a RPP Noticias, explicó que todos los hechos que constituyan delito tienen una característica de persecución pública. "Todos pueden actuar de oficio y no necesitan una denuncia. Más cuando se está quebrantando las normas de prisión preventiva", menciona.

OTRA DENUNCIA

En el programa Panorama, compartió el testimonio de una joven estudiante que denunció a Bazán de violación sexual, cargo que lo llevó a estar en prisión, de la que salió hace unos meses. De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el abogado la drogó y abusó de ella en la cochera de su departamento.

"Trasladé la botella de champagne, yo no vi cuando él me sirvió y me dijo 'toma , ahí está' y yo como tonta recibí. Probé ese vaso y fue como si me hubiese metido la bomba de mi vida. Ya no me sentía yo, yo le decía que ya me quería ir y él me dijo 'no te preocupes, no nos vamos a ir solos'. Volteo y había una pareja, pero cuando Adolfo subió al carro, ellos se bajaron. Adolfo aceleró, en todo el tiempo estaba picando, pero después no sé en qué momento perdí el conocimiento y me desperté en esa cochera con el calzón abajo, tenía los pezones llenos de heridas, estaba marcada, ni siquiera tenía los tacones puestos y él estaba encima mío", contó.

Luego de que la denunciante logró salir de la cochera, salió raudamente y encontró a dos efectivos policiales que "no hicieron nada para llevarla a su casa y proceder como se debe en un caso de abuso sexual".

"Por qué el policía si me está viendo mal, tirada en el piso, casi inconsciente, ni siquiera me podía parar, no me llevó si me quería ayudar, por qué al final el policía me dejó ir con el taxista, imagínate si el taxista no hubiera sido una buena persona", dijo.

En esa misma tarde, y después de que el taxista la llevara a una comisaría para que se denuncie el delito y por la flagrancia del hecho, Adolfo Bazán fue detenido e internado de manera preventiva en un penal. El 1 de diciembre del 2018 le dieron de libertad, pese a las otras denuncias que tiene.

