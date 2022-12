Lucy Bacigalupo regresará a la televisión con programa para adultos. | Fuente: Instagram

Lucy Bacigalupo anunció su regreso a la televisión peruana después de estar alejada por muchos años para dedicarse a otros proyectos. La actriz cómica aseguró que pronto se dará a conocer el programa donde ella será la conductora.

De acuerdo con la entrevista que le realizó el diario El Trome, Bacigalupo aseguró que el espacio podría estrenarse a mitad de este año:

“Tengo un proyecto con una productora peruana y es para conducir un programa para adultos. Si sale dará mucho de qué hablar. Estaré en la conducción con un periodista muy conocido. El proyecto está avanzado y podría salir en junio”.

Además, Lucy Bacigalupo anunció que está pasando por un momento grave en su salud, luego de que los médicos le detectaran una desviación en las vértebras:

“Tengo una dolencia en la columna. Esta semana voy a una cita con el neurocirujano y no puedo usar tacos porque tengo una desviación que me produce un dolor horrible. Es algo que padezco hace 20 año, pero recién me lo detectaron en enero”.

Sin embargo, eso no sería impedimento para que pueda seguir trabajando. Cabe resaltar que no es la primera vez que Lucy Bacigalupo estaría conduciendo un programa ya que tiene experiencia en ‘¡Qué Vivan las Mujeres!’.

La actriz estuvo compartiendo set con Silvia Cornejo y Rebeca Escribens en un bloque de espectáculos. Sin embargo, llegó a su fin poco tiempo después y aseguró que su salida del programa fue en los mejores términos y por decisión propia.

“Tengo las mejores relaciones con todos mis compañeros”, sostuvo. “Ya no estoy en el programa por qué no llegamos a un acuerdo con la producción y decidí retirarme”, agregó la actriz cómica.