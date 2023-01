Lucho Cuéllar fue detenido por presunta agresión a su esposa. | Fuente: Instagram

El cantante de cumbia 'Lucho' Cuéllar fue detenido por miembros de la Policía Nacional, luego de ser acusado de agredir físicamente a su pareja, según un informe presentado en "Magaly Tv: la firme".

De acuerdo a la conductora de ATV, el parte policial indica que la víctima fue trasladada a un centro médico, mientras que Cuéllar fue llevado a una comisaría de Chimbote, ciudad en la que reside la pareja.

“El vocalista de la orquesta Gema es acusado de golpear a su pareja, la misma que ha sido llevada a un hospital para recuperarse de sus heridas", señaló Magaly Medina. “El cantante se encuentra detenido en la comisaría de San Pedro”, precisó.

Esto ocurre en medio del estado de emergencia y la orden de inmovilización social obligatoria del Gobierno, para evitar la propagación del coronavirus.

En el 2017, Lucho Cuéllar fue denunciado por su expareja Alejandra Villanueva, de 19 años, por maltratarla física y sicológicamente durante dos años, tiempo que duró su relación y vivieron juntos.

La joven, que según cálculos habría sufrido maltratos cuando era menor de edad, aseguró que Cuéllar la amenazaba con matarla y la humillaba ebrio. Cuando los golpes se evidenciaban en su cuerpo, él la obligaba a no salir de su casa u ocultarlos con ropa grande.

“Cuando me golpeaba era en el cuerpo (…). Una vez sí me golpeó en la cabeza y tuve que llamar a la señora de limpieza para que me rescate”, relató en el programa Espectáculos de Latina.

Te sugerimos leer