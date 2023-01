'Los Vílchez' no tendrá tercera temporada, según Stefano Salvini. | Fuente: Facebook

El actor Stefano Salvini, protagonista de “Los Vílchez”, confesó que no habrá tercera parte de esta telenovela peruana que se transmite por América TV. A través de su cuenta de Facebook, el popular “Vasco” anunció que el programa no va más.

En una publicación donde aparece junto a su compañero Juan Ignacio Di Marco, quien interpreta a “Bicho”, confirma la mala noticia a sus fanáticos:

“Bicho y Vasco se despiden de la tele para siempre. Fue un gusto haber estado en sus hogares estos dos veranos. Con mucha pena anunciamos que no habrá Vílchez 3. Gracias por tanto. Hoy último capítulo de Los Vílchez 2”, escribió.

Stefano Salvini generó muchos comentarios negativos por parte de sus seguidores quienes esperaban una tercera temporada de “Los Vílchez”:

Stefano Salvini confirmó que no habrá 'Los Vílchez 3'. | Fuente: Facebook

“Esa historia tiene que continuar”, “Los voy a extrañar”, “Qué tristeza que ya no van estar en la TV, ya eran parte de mi vida”, “Tiene que ver una tercera temporada de Los Vílchez”, “Qué pena, son tan divertidos que no me perdí ningún capitulo”, se puede leer en la publicación.

SORPRESIVAS APARICIONES

Para Zuloaga, la segunda temporada no significa necesariamente el cierre de “Los Vílchez”. “No me cierro a una tercera temporada, pero todo depende qué pasará después, la acogida del público”, confesó.

Además, reveló que más de una figura de los realities tendrán apariciones en esta nueva edición de la telenovela. “Tenemos cameos importantes y artistas invitados. Por ejemplo, Natalie Vértiz, que entra con un papel súper chévere como la exenamorada de Fred, que es un personaje nerd que nadie creería capaz de enamorar a una chica como ella”, indicó.

Otra aparición que causará sorpresa es Karen Dejo. “También entra en algún momento de la novela como artista invitada”, dijo el productor.

Te sugerimos leer