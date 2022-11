Leslie Shaw, Luis Fonsi y Susan Ochoa | Fuente: Composición en base a imágenes de Instagram

El pasado viernes 26 de julio se celebró la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que tuvo como artistas invitados a Juan Diego Flórez, Charly Parra, Luis Fonsi y la sorpresa de la noche: Leslie Shaw, quien interpretó junto al puertorriqueño su famoso tema “Échame la culpa”.

La rubia intérprete de “Faldita” recibió palabras de apoyo de parte de sus seguidores, pero también críticas, por el supuesto uso de 'playback' durante su presentación. Al ser consultada sobre este tema, Susan Ochoa evitó criticar a Shaw. “La verdad que no sé. Leslie es una cantante que tiene muchos sueños, como yo, no juzgo a mis compañeros", comentó.

Además, la exconcursante de “El artista del año” reveló que ella también fue contactada para ser parte de la ceremonia inaugural, propuesta que no pudo aceptar porque, en ese momento, tenía un contrato con otro canal.

"Hay que saber aplaudir a nuestros compañeros. En un primer momento me llamaron para ser imagen de los Juegos Panamericanos, estaban en conversación con mi mánager, pero en ese momento tenía contrato en otro canal, Dios sabe por qué hace las cosas. Leslie es una voz muy linda, estuvo bien", comentó en declaraciones a "El Popular".

“HEY FONSI"

Cabe recordar que, en declaraciones a RPP Noticias, Leslie Shaw reveló que fue el mismo Gian Marco quien la contactó para proponerle cantar a dueto con Luis Fonsi en la ceremonia. El show se concretó en medio de conversaciones telefónicas, pues la cantante se encontraba en Miami, ciudad en la que reside.

“Me saludó y me dijo que estaba conversando con Luis Fonsi, que él era muy amigo suyo y me comentó que le gustaría tenerme como invitada especial para cantar en la apertura de los Panamericanos”, contó la cantante.