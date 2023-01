Leslie Shaw, Thalía y Farina estrenaron el tema 'Estoy soltera'. | Fuente: Instagram

La cantante Leslie Shaw celebra que su nueva canción “Estoy soltera”, junto a Thalía y Farina, llegara a los 5 millones de reproducciones en YouTube en solo tres días. La artista espera que su tema se convierta en un himno para las mujeres.

Especialmente, para aquellas que no necesitan de un hombre para ser feliz. “Estoy feliz que por fin pueda escuchar el trabajo de tanto tiempo con mi equipo. Me encanta cantarles a las mujeres, a mis seguidoras, que se sientan identificadas con mi música”, dijo en una entrevista para el programa "Día D".

Desde Miami, Leslie Shaw aseguró que no hay nada mejor que estar soltera, a pesar de que mantiene una relación con el tatuador peruano Stefano Alcántara:

“No hay nada como estar soltera, sin rendirle cuentas a nadie y me encanta recalcar el poder que tienen las mujeres, de ser independientes, que no necesitamos tener un hombre al lado para poder sentirnos realizadas”, agregó la popular intérprete.

GRABACIÓN DE "ESTOY SOLTERA"

Leslie Shaw contó detalles sobre la grabación del videoclip “Estoy soltera”. Solo fueron dos días de rodaje, en Nueva York, y sintió gran emoción al conocer personalmente a Thalía. Se consideró fan de la mexicana: “es tan hermosa, tan linda”, dijo.

En el caso de Farina, la cantante peruana ya la conocía por lo que la química fluyó desde el primer momento.

Por otro lado, se mostró orgullosa de su nuevo EP y pidió a sus seguidoras que siempre cumplan sus sueños. “No se den por vencidas, yo estoy cumpliendo mis sueños después de mucho esfuerzo”, agregó.

THALÍA AGRADECIDA CON LESLIE SHAW

Thalía tuvo lindas palabras para Leslie Shaw y aclamó el trabajo que realizaron juntas. A la vez, la mexicana recalcó que sabía que "Estoy soltera" sería un éxito.

“Mi Leslie bella, mi niña preciosa, estoy tan emocionada de que ‘Estoy soltera’ viera la luz, cuánto tiempo habíamos esperado por esto. Leslie, muchas gracias por invitarme a ser parte de este proyecto. Desde que escuché la canción dije que sería un hit”, sostuvo la cantante mexicana.

Te sugerimos leer