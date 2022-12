Your browser doesn’t support HTML5 audio Leslie Shaw se rió de quienes la juzgan por su físico. | Fuente: RPP Noticias / Instagram

Sin pelos en la lengua, Leslie Shaw se rió de quienes la estereotipan y creen que solo es un rostro bonito. Este año, ella cantó con Luis Fonsi en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y ha lanzado nuevos temas, como "Faldita", del que también es compositora.

En entrevista con "Encendidos" de RPP, ella reconoció que no muchos saben que también escribe sus propias canciones. "No, creo que me ven rubia y culona y piensan que no tengo cerebro", dijo irónica para luego recalcar que ─por componer, bailar y cantar─ es que gustó a la disquera Sony Music Latin, con quien firmó en diciembre del 2018.

Para ella, "Faldita", que canta con Mau y Ricky, fue un renacimiento ya que venía, durante años, enfocada en el rock para luego pasar al eletro y algunas baladas. "Para mí, fue fuerte este cambio porque lo esperaba ansiosa", admitió Leslie Shaw a quien escuchan en España, México y Estados Unidos, además de Perú.

PARTICIPAR EN 'REALITY' PARA AHORRAR

Tras firmar su contrato con Sony Music Latin, ella se mudó a Miami (EE.UU.) ─donde pasa la mayor parte del tiempo por su trabajo con productores y compositores─ lo que implicó dejar conciertos en Perú y vivir de sus ahorros.

"Hace tiempo que no trabajo de modelo, anfitriona ni acepto 'reality' shows porque no me gusta. En un momento sí lo hacía porque me ayudó a tener ahorros", admitió la intérprete de "Bombón".

Como se recuerda, Leslie Shaw formó parte de "Esto es guerra", "El gran show" y "Tu cara me suena"; pero integrar este tipo de programas nunca la distrajo de su objetivo final: la música. "Trabajaba en 'reality' shows para cobrar y con el cheque pagar mi música. Todo estaba fríamente calculado", apuntó.

Shaw viene trabajando en un nuevo álbum que desea lanzar para su cumpleaños, el próximo 27 de febrero. Antes de que regrese a Miami, ella ofrecerá conciertos el 8 de diciembre en Pimentel (Chiclayo) y, en Año Nuevo, en Pacasmayo (La Libertad).

