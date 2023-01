Leslie Shaw vive un romance con Diego Val. | Fuente: Instagram

Leslie Shaw y Diego Val han dado muestras de cariño, a través de sus redes sociales, y ya se les considera una pareja después de que el artista compartiera una foto de ambos besándose bajo la frase "todo comenzó así".

La cantante, que recientemente participó en el musical "Cuéntame", indicó las características que a ella le resultan importantes en una relación: el respeto y el cariño de su pareja.

"Yo estoy feliz por mi vida. mis logros, en el amor [...] Mira, con tal que sea bonito, que me respete y que me quiera, suficiente porque el dinero lo tengo yo", manifestó Leslie Shaw al programa "Magaly TV, la firme". Asimismo, sostuvo que ella sola se abre paso en su carrera "yo escalo solita, yo no necesito a nadie para escalar", agregó.

Shaw defendió el trabajo de Diego Val en alusión a que su carrera no sería tan exitosa como la de la intérprete de "La faldita". "A él le va muy bien en México, allá en Perú creo que tuvo algunos proyectos, pero a él le va muy bien en México. Estuvo en una telenovela. Él tiene un contrato con una disquera en San Francisco... Tampoco voy a salir con un NN", apuntó la cantante.

La pareja ha mostrado su amor, en redes sociales, a través de fotos abrazados en Miami, donde actualmente radican.

EN LAS GRANDES LIGAS

Tras su destacada participación junto a Luis Fonsi en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la cantante peruana Leslie Shaw voló a Miami para unirse con Saga White Black, creador de los éxitos de Nicky Jam y con el reconocido Maffio, creador del hit "Cristina" y productor de Paulina Rubio y Axon.

Asimismo, ha tenido sesiones de grabación con O Neill, productor de Wisin & Yandel y de Cnco; y además con Albert Type Beats, quien colaboró con J. Balvin y Bad Bunny en el disco "Oasis".

Saga WhiteBlack es uno de los productores musicales de género urbano más importantes del mundo. Estuvo trabajando como productor exclusivo de Nicky Jam durante 5 años, juntos hicieron canciones como "El Perdón".

